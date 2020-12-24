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Доктор медицинских наук назвал способ быстро похудеть к Новому году 

Lenta.ru и ещё 6 4 часа назад
Врач назвал способ быстро похудеть к Новому году
Фото: Lenta.ru
Российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков раскрыл россиянам способ быстро и правильно похудеть к Новому году. Его рекомендации появились на YouTube-канале «Клиника коррекции веса доктора Ковалькова».
По мнению эксперта, при похудении следует уделять внимание не калоражу, а составу продуктов.

«Если жиров в продукте мало, это не значит, что он полезен, — подчеркнул диетолог. — Не только от жиров все зависит. Человек никогда не жиреет от жиров, как и не зеленеет от зелени».

Ковальков напомнил про жителей Севера, рацион которых на 80 процентов состоит из жиров. При этом, к примеру, чукчи почти никогда не страдают ожирением. Диетолог не советует худеть, употребляя лишь обезжиренные продукты.
Для людей, желающих избавиться от лишних килограммов в кратчайшие сроки, идеально подойдет белково-жировая диета, считает Ковальков. Такое питание позволит быстро и эффективно похудеть к новогодним праздникам, при этом у человека не произойдет «жирового удара» по печени.
Врач уточнил, что на такой диете можно сидеть не больше месяца. В среднем, по подсчетам Ковалькова, на белково-жировой диете уходит до 150 граммов лишнего веса в сутки.
Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова назвала способ не поправиться за новогодние праздники — контролировать количество потребляемого алкоголя и фруктов. Она также перечислила наиболее калорийные блюда праздничного стола. В их числе оказались салаты оливье, мимоза и селедка под шубой.
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Красота , Как похудеть , Как похудеть , Алексей Ковальков
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