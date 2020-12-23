Как убрать мешки под глазами

Очень многих женщин и мужчин волнуют так называемые мешки под глазами. Без сомнений они придают человеку несколько лишних лет возраста и делают уставшим. "Рамблер" разбирался, что можно с этим сделать.

Оказалось, мешки под глазами могут возникнуть из-за некоторых привычек: потребления алкоголя, избытка соли в рационе и, конечно, недосыпа. Поэтому стоить ограничить количество соленой еды, особенно на ужин, и минимизировать употребление алкогольных напитков. При этом для здоровья и внешнего вида полезно наладить режим дня и, наконец, высыпаться.

Однако важно еще "правильно спать". Так, рекомендуется спать, приподняв голову, потому как это не позволит жидкости скапливаться под глазами. Для сна лучше выбирать подушку повыше или приподнимать изголовье кровати на 3–5 см — например, подставив под ножки книги. Кроме того, лучше не засыпать лицом вниз на животе, потому как это вызывает приток жидкости к глазам и последующую отечность. Лучше подобрать правильную подушку с ортопедическим эффектом и спать на спине.

Рекомендуется также использовать холодные компрессы. Дело в том, что холод сужает сосуды и снимает отечность. Для компресса следует смочить ватный диск в прохладной воде и положите компресс под глаза на 5 минут. Можно приложить выпуклой стороной к коже под глазами. Также в качестве холодного компресса подойдут охлажденные кружочки свежего огурца или картофеля.

Можно использовать и чайные компрессы, потому как в нем содержится кофеин, который, проникая под кожу, улучшает кровообращение и помогает избавиться от лишней жидкости. Для этого следует заварить два чайных пакетика и дать им остыть в холодильнике. Далее нужно положите влажные пакетики под глаза на 15–30 минут, предварительно выжав из них лишнюю жидкость.

Справиться с этой проблемой поможет и подбор правильной косметики. Так, нельзя игнорировать уход за кожей век. Для этого можно использовать ухаживающие кремы, сыворотки, патчи для глаз. Однако при нанесении средства, старайтесь не растягивать кожу.

Конечно, если мешки сильно выражены на протяжении долгих лет, проблему решить гораздо сложнее. Для таких ситуаций есть блефаропластика, которая предполагает удаление грыж, формирующих эти мешки. Косметологи же предлагают для борьбы с дефектами в области вокруг глаз использовать филлер, лазер, мезотерапию или биоревитализацию.