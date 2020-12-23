Парикмахер раскрыла правильный способ мытья головы 

Парикмахер показала на видео правильную технику мытья головы и раскрыла причину, по которой процедуру необходимо проводить дважды. На соответствующий ролик в TikTok обратили внимание в The Sun.

На кадрах пользовательница под никнеймом amy.does.some.hair демонстрирует последовательность своих действий.

«Тщательно намочите волосы, нанесите шампунь на руки и равномерно распределите его по всей коже головы. После этого подушечками пальцев помассируйте всю ее поверхность. Не пропустите линию роста волос или затылок»,

— гласит текст на видео.

После промывки девушка порекомендовала повторить процесс, чтобы смыть остатки загрязнений и придать волосам «идеальную чистоту». Однако, по ее словам, во второй раз необходимо сделать упор именно на корни.

Затем следует вновь ополоснуть волосы и на несколько минут нанести на их кончики кондиционер. После финальной промывки героиня материала обвязала голову полотенцем. Ролик набрал больше 470 тысяч просмотров и сотни одобрительных комментариев. «Я делаю так же! Каждый раз волосы в итоге идеально чистые», «Моя жизнь изменилась после того, как я начала мыть волосы дважды», «Очень полезное видео!» — высказывались юзеры.

Ранее в декабре пользовательницы TikTok из Италии показали способ завивки с помощью батареи и запустили тренд. Девушка из Неаполя с ником kekka.mngcs разместила видео с данным процессом. Сперва она взяла прядь волос и на несколько секунд обернула ею батарею, затем отпустила и показала аккуратный локон. Ролик стал вирусным и набрал больше миллиона просмотров.