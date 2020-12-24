Российская стюардесса впечатлила иностранцев

Стюардесса российской авиакомпании Utair поделилась снимком в рабочей униформе и впечатлила иностранных пользователей сети своей внешностью. Фотография была опубликована в ее Instagram -аккаунте.

На размещенном в сети кадре бортпроводница позирует в новогодних декорациях. Девушка одета в форму — синюю юбку, белую блузку с коротким рукавом и красную жилетку с голубым галстуком, ее волосы убраны в пучок.

Подписчики представительницы перевозчика, в том числе зарубежные, оценили ее фото в комментариях. «Само очарование», «Изумительная!», «Ты очень симпатичная», «Какая же замечательная», «Вау, какая красотка», «Как всегда, прекрасная», «Ты так красива», — писали они.