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Российская стюардесса впечатлила иностранцев снимком в униформе 

Lenta.ru 12 часов назад
Российская стюардесса впечатлила иностранцев
Фото: @mezhevskayasnezhana / Instagram
Стюардесса российской авиакомпании Utair поделилась снимком в рабочей униформе и впечатлила иностранных пользователей сети своей внешностью. Фотография была опубликована в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном в сети кадре бортпроводница позирует в новогодних декорациях. Девушка одета в форму — синюю юбку, белую блузку с коротким рукавом и красную жилетку с голубым галстуком, ее волосы убраны в пучок.
Подписчики представительницы перевозчика, в том числе зарубежные, оценили ее фото в комментариях. «Само очарование», «Изумительная!», «Ты очень симпатичная», «Какая же замечательная», «Вау, какая красотка», «Как всегда, прекрасная», «Ты так красива», — писали они.
30 ноября сообщалось о том, что другая отечественная стюардесса попозировала перед камерой в купальнике на яхте и удивила зарубежных юзеров. На фото девушка позировала в розовом бикини на фоне лазурной воды, стоя полубоком к фотографу. При этом она приподнималась на носочки и держалась руками за ограждения на палубе.
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