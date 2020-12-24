Хитрый ход: блонд, который «спрячет» седину 

Какие техники помогут скрыть потерю пигмента.

Появление седых волос — всегда неприятный момент. Особенно сложно приходится обладательницам темных волос, так как маскировка седины на темном или совсем черном волосе требует постоянной корректировки и подбора идеального оттенка. Блондинкам немного проще, но и здесь есть свои тонкости. Мы решили выяснить, какие техники окрашивания помогут не испортить образ и при этом скрыть ненавистную седину.

Какой оттенок выбираем

Если вы обладательница светлых волос, с большой вероятностью мастер предложит либо подобрать оттенок максимально близкий к натуральному, либо после окрашивания вы выйдете из салона блондинкой. Осветление волос — лучший способ освежить образ и замаскировать потерявшие пигмент волосы. Чаще всего мастера предлагают нейтральный блонд, который относится к теплым оттенкам. Он выглядит максимально естественно и практически любой цветотип с ним «подружится».

Техники окрашивания в блонд

Мелирование

Да, сегодня мелирование уже нельзя назвать таким же популярным, как в начале нулевых, но и сама техника изменилась, а потому при выборе профессионального стилиста вам не стоит бояться получить антитрендовый результат. Этот способ подойдет лишь тем, у кого седина только начинает появляться и затрагивает лишь несколько прядей.

3D-окрашивание

Оригинальная техника, которая на данный момент не пользуется большой популярностью, однако позволяет добиться естественного эффекта, пусть данный вид окрашивания довольно сложен и провести его самостоятельно не получится. Суть в том, что мастер подбирает 2—3 близких оттенка, таким образом добиваясь объемного эффекта.

Шатуш

Одна из самых популярных техник с осветлением волос. Как и в случае с мелированием, мастер затрагивает лишь несколько прядей, однако выглядеть волосы будут совсем по-другому: создается эффект выгоревших на солнце волос, отрастание корней в этом случае будет проходить более незаметно, чем в случае с четкими границами мелирования.

Балаяж

Вторая по популярности техника окрашивания после шатуша. Суть в том, что мастер окрашивает лишь кончики, блонд при этом не должен быть слишком резким контрастом с вашим натуральным светлым оттенком. Стилисту затрагивает примерно ⅔ от вашей длины.

Громбре

Вариант не для всех, но смотрится очень сказочно. В этой технике мастер использует серый или платиновый седой оттенок для окрашивания. Громбре происходит из двух слов: «grey» и «ombre», таким образом вы делаете акцент на седине. Вариант подходит в том случае, если седых волос на голове больше 50%.