Сколько раз нужно намыливать волосы шампунем при мытье

Мастер по волосам объяснила, сколько раз надо намыливать волосы шампунем.

Как сообщает онлайн-издание The Sun , блогер @amy.does.some.hair, работающая парикмахером, заявила в своем видео, что существует «правильный» способ мытья головы.

В своем руководстве, которое быстро стало вирусным и набрало более полумиллиона просмотров, 24,5 тысячи лайков и множество комментариев, она объяснила последовательность действий:

«Тщательно намочите волосы, нанесите шампунь на руки и равномерно распределите его по всей коже головы. После этого подушечками пальцев помассируйте всю ее — и не пропустите линию роста волос или затылок» — заявила парикмахер.

Затем, по словам мастера, стоит тщательно ополоснуть волосы и повторить весь процесс еще раз, сосредоточив свое внимание только на корнях, длину можно промыть лишь пеной, которая будет стекать при смывании средства — это обеспечит локонам «идеальную чистоту». После того, как вы намылили волосы шампунем дважды, следует воспользоваться кондиционером.

Его нужно нанести только на длину, избегая корней. Держать средство стоит 1-2 минуты. Закончить мытье лучше всего ополаскиванием шевелюры прохладной водой, а затем вытереть ее полотенцем.

Пользователи заявили, что столь подробная инструкция впечатлила подписчиков, которые заявили, что взглянули на привычный процесс по-другому: «Поддерживаю! Идеально чистые волосы при таком способе», «Я делаю так же! Каждый раз волосы в итоге идеально чистые», «Моя жизнь изменилась после того, как я начала мыть волосы дважды», «Очень полезное видео! Спасибо!» — написали они.