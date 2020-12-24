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Мужчина потратил миллионы рублей на пластику ради ушей эльфа 

Lenta.ru 4 часа назад
Мужчина потратил миллионы рублей, чтобы стать эльфом
Фото: @luispadron.elf
Житель Аргентины сделал 32 пластические операции за 7,5 миллиона рублей ради сходства с эльфом. Соответствующая история появилась на Daily Star.
29-летний публицист Луис Падрон (Luis Padron) рассказал, что для достижения желаемой внешности он обратился к медикам, которые сделали ему ринопластику, коррекцию лица и шеи и подтяжку век. Кроме того, мужчина шесть раз менял цвет глаз, а также форму ушей, чтобы добиться внешности эльфа.
Отмечается, что во время одной из операций герою материала пришлось пять раз сломать челюсть и восстановить ее с помощью титановой пластины. Помимо этого, он сделал лазерное отбеливание кожи.
Падрон упомянул, что с детства был поклонником фантастических фильмов, таких как «Лабиринт» и «Бесконечная история», а также любил книги о легендах и мифологии. По словам мужчины, он хотел выглядеть как персонажи, которые делали его счастливым.
«Все началось с яркого окрашивания, цветных контактных линз и макияжа. Но мне хотелось большего», — сказал аргентинец и добавил, что его первой операцией была пластика носа.

«Это был подарок на день рождения самому себе, и с тех пор это стало традицией», — подчеркнул Падрон.

В 2021 году мужчина планирует сделать еще больше процедур по смене внешности, включая липосакцию и установку имплантов, произведенных на 3D принтере, для идеальной симметрии лица.
Аргентинец заверил, что большинство людей поддерживают его изменения.
«Я получаю много поддержки каждый день, я этого не ожидал. Конечно, есть критики и ненавистники, но их подавляющее меньшинство. Раньше я не очень хотел показываться на публике, но теперь я достаточно уверен в себе и даже сделал из этого карьеру», — подчеркнул мужчина.
Ранее в декабре россиянка изменила внешность ради участия в показе европейского модного дома. 17-летняя манекенщица из Новосибирска приняла участие в шоу Yves Saint Laurent, на котором была представлена весенняя коллекция 2021 года. София Стейнберг продефилировала в нескольких образах, при этом ради показа она частично побрилась налысо.
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