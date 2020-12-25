7 секретов красоты Барбары Брыльска

Эту актрису знает, наверное, каждый в нашей стране: всех от мала до велика покорила ее загадочная, как у Моны Лизы, улыбка. А она сама — олицетворение самого сокровенного в нашем менталитете — ожидания новогоднего чуда.

Звезда «Иронии судьбы, или С легким паром!», советская актриса польского происхождения Барбара Брыльска , определенно, эталон женственности, красоты и грациозности.

Совсем скоро мы все снова будем с теплотой пересматривать любимый новогодний фильм детства, а пока разберемся, в чем же заключаются основные секреты красоты «Снегурочки» российского кинематографа.

Идеальные черты лица, длинная шея, стройная и статная фигура — актриса в молодости была настоящей мечтой советских мужчин. Когда смотришь фотографии Барбары Брыльска, невольно задаешься вопросом: как ей удается в зрелом возрасте выглядеть столь шикарно?

Марина Ермошкина

Телеведущая, актриса, совладелица агентства Get PR, выпускница факультета международной журналистики МГИМО

Секрет 1. Мы — то, что мы едим

С этим постулатом спорить сложно, лучше отнестись к нему со всей серьезностью, как и делает с молодых лет красавица Брыльска. Несмотря на плотный график съемок, Барбара всячески избегала питаться в столовой киностудии и особенное внимание уделяла завтраку. «Здоровье и красота девушки будут в полном порядке, если правильно начинать день», — говорила актрисе ее бабушка, по рецепту которой звезда готовит особенную «кашу красоты», которую может сделать и каждая из нас. Главные ингредиенты любимой каши Барбары Брыльска: изюм без косточек, грецкие орехи, корица, вода и гречка — действительно несложный рецепт для правильного и здорового завтрака. Актриса даже предпочитает заменять этой гречневой кашей знаменитую заливную рыбу на новогоднем столе.

Секрет 2. «Никогда не переставай улыбаться, даже когда тебе грустно: кто-то может влюбиться в твою улыбку»

На это нетленное высказывание Габриэля Гарсиа Маркеса будто бы вдохновила Барбара Брыльска. Ведь именно она олицетворяет главную новогоднюю улыбку нашей страны. Чтобы она была такой же завораживающей, как у актрисы, придется немного постараться.

Не забывайте регулярно посещать стоматолога, делать профессиональную чистку зубов . Пользуйтесь пастами не только для зубов, но и для всей полости рта — это очень важно.

Пользуйтесь нитью и ирригаторами: если научиться это правильно делать, ежедневное использование этих «аксессуаров» войдет в привычку. Ну и, конечно, избегайте сладкого — тогда к красивой улыбке бонусом вы получите утонченный силуэт.

Секрет 3. Не забывайте о сбалансированной диете

Всех женщин Советского Союза, да и наших молодых современниц волнует диета знаменитой актрисы, благодаря которой она выгодно выделяется в любом наряде, даже в своем зрелом возрасте. Любимая диета Барбары — грибная. Звезда еще во времена, когда это не было модно, привыкла заменять мясо на растительный белок. С научной точки зрения это оправдано для организма.

Большинство видов грибов имеют небольшую энергетическую ценность: от 35 до 45 ккал в 100 граммах. Но несмотря на это, содержание белка в них в 2 раза больше, чем в мясной продукции и даже яйцах.

Eastnews.ru

Кроме того, этот продукт помогает бороться с туберкулезом и аллергическими заболеваниями. Поэтому в нынешних условиях пандемии, есть повод наведаться в деревню бабушки и собрать урожай. Сушеные грибы не теряют своих полезных свойств, а вы в любое время года сможете импровизировать на кухне и вызывать восхищение любимого и друзей.

Секрет 4. Соблюдать умеренность в пластике и косметологии

Наверное, самый актуальный и, главное, действительно экспертный совет от Барбары Брыльска: не перебарщивать с пластической хирургией и другими манипуляциями с красотой. Актрисе 79 лет, она чудесно выглядит и в этом вопросе делится только собственным опытом, проверенным долгим временем. Брыльска не отрицает, что делала, например, блефаропластику, но ее жизненное кредо в этом вопросе — соблюдение меры и сохранение естественной красоты. Ее коллега по актерскому цеху Моника Беллуччи с ней в этом абсолютно согласна.

«Женственность — это гармония, естественность и чувственность», — как-то заявила звездная итальянка. Все-таки нас создали уникальными и важно нести эту уникальность по жизни, ведь она идет рука об руку с естественностью.

Секрет 5. Не идти против генетики

Барбаре действительно очень повезло с генетикой. Она — обладательница так называемой «тонкой кости», потому всегда была стройной и при этом не обделенной формами. Это, конечно же, повлияло на ее внешний вид и по сей день. Она хорошо сохранила свою привлекательность. Благодаря этой самой генетике актриса считается одной их тех женщин, которые красивы в любом возрасте, в том числе и зрелом.

Секрет 6. Отсутствие большого количества вредных привычек

Барбара всегда старалась избегать вредных привычек, однако была и у нее одна слабость — сигареты. Актриса много раз пыталась бросить, очень жалела о том, что когда-то вообще начала. И эта привычка действительно пагубно сказывается на здоровье, в том числе и на внешним виде человека: желая кожа и зубы, нездоровый вид, землистый цвет кожи — все это не лучший выбор для актрисы, которая постоянно на виду у зрителей.

Секрет 7. Правильный выбор своего врача

Актриса никогда не скрывала, что прибегала к услугам пластического хирурга, но сумела правильно выбрать своего доктора, который сделал все деликатно, без осложнений и кардинального изменения внешности. Благодаря этому Барбара выглядит естественно, а рубцы и следы хирургического вмешательства не заметны.