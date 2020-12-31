9 советов, чтобы любом возрасте выглядеть моложе 

Оставаться дольше молодой — вот мечта любой женщины. Но годы берут свое, появляются первые морщинки, а лицо теряет свою свежесть.

Кто-то решается лечь под нож или обколоть лицо ботоксом. Однако есть более щадящие приемы, которые буквально сотрут с вашего лица несколько лет.

1. Используйте тени с блеском

Если вы владеете секретами нанесения макияжа, то обладаете мощным оружием против старения. Один из таких бьюти-лайфхаков — нанесение на веки мерцающих теней нежных оттенков. Они помогают добиться открытого взгляда, который свойственен молодым.

2. Принимайте БАДы

А именно коллагеновые добавки. Они помогают компенсировать снижение выработки этого вещества, за счет чего кожа становится более подтянутой, а значит и молодой.

3. Ешьте цитрусовые

Аскорбиновая кислота, которая в них содержится, а также много других не менее полезных веществ выводят токсины, нормализуют обменные процессы, стимулируют кровообращение и укрепляют иммунитет. А значит помогают поддерживать организм в форме.

4. Красьте ногти розовым лаком

Конечно не токсичного оттенка, который любят подростки, а нежного теплого оттенка. С ним ваши руки будут выглядеть моложе. А ведь именно они чаще всего выдают возраст.

5. Полюбите масла

Все большей популярностью стали пользоваться натуральные масла для ухода за кожей. Их спектр полезного действия очень обширен: питание, смягчение, увлажнение, снятие воспаления, обновление клеток.

6. Заставляйте мозг работать

Где вы видели моложавую старушку с болезнью Альцгеймера? Как правило те, кто молодо выглядит, имеют такой же молодой мозг. Поэтому не игнорируйте умственные нагрузки. А еще занимайтесь спортом, который помогает развивать координацию движений: плавание, танцы или теннис. Выбирайте то, что вам по душе.

7. Попробуйте ретинол

Это вещество эффективно борется с возрастными изменениями. Помогает организму вырабатывать коллаген, осветлить возрастные пигментные пятна, подтянуть кожу. Но его бесконтрольное применение может навредить, поэтому нужна консультация толкового косметолога.

8. Выбирайте светлую одежду

Теплые пастельные тона визуально делают вас моложе, чего не скажешь о темных оттенках. Особенно если они располагаются возле лица.

9. Носите современные фасоны

Но не пытайтесь походить на совсем юных девчонок. Ультракороткие мини-юбки или очень глубокое декольте выглядит на взрослых женщинах вульгарно и вызывает смех окружающих.

А что вы делаете, чтобы выглядеть моложе?