Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Модель поделилась новым фото, а ее сравнили с сосиской 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Модель Эмбер Роуз поделилась новой фотографией в Instagram, где она рекламировала сайт по продаже снимков OnlyFans. Вместо восторга поклонников девушка увидела негатив в комментариях, а ее саму сравнили с сосиской. "Рамблер" рассказывает, что не понравилось подписчикам.
Из-за пандемии многие модели из Instagram потеряли заработок, поэтому решились на другие способы монетизации своего контента.
Девушки выкладывают снимки на закрытой платформе OnlyFans. Они могут заводить свои собственные странички, а, чтобы посмотреть на новые фото, поклонники должны покупать подписку.
Эмбер Роуз не стала исключением. В своем Instagram она поделилась кадром, которым оповестила фанатов о том, что завела страничку на OnlyFans, но вместо восторга услышала критику.

«Почему толстуха должна восхищать?», «Она похожа на чертову сосиску», «Какая же уродина», — написали подписчики, из-за чего модели пришлось закрыть комментарии под фото.

Эмбер Роуз начинала в качестве танцовщицы в мужских клубах, а потом стала моделью и актрисой. Сейчас девушка сотрудничает с разными брендами и занимается воспитанием двух маленьких сыновей.
Видео дня. 8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Женский форум 5
Красота , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение