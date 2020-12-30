Модель Эмбер Роуз поделилась новой фотографией в Instagram, где она рекламировала сайт по продаже снимков OnlyFans. Вместо восторга поклонников девушка увидела негатив в комментариях, а ее саму сравнили с сосиской. "Рамблер" рассказывает, что не понравилось подписчикам.

Из-за пандемии многие модели из Instagram потеряли заработок, поэтому решились на другие способы монетизации своего контента.

Девушки выкладывают снимки на закрытой платформе OnlyFans. Они могут заводить свои собственные странички, а, чтобы посмотреть на новые фото, поклонники должны покупать подписку.

Эмбер Роуз не стала исключением. В своем Instagram она поделилась кадром, которым оповестила фанатов о том, что завела страничку на OnlyFans, но вместо восторга услышала критику.

«Почему толстуха должна восхищать?», «Она похожа на чертову сосиску», «Какая же уродина», — написали подписчики, из-за чего модели пришлось закрыть комментарии под фото.

Эмбер Роуз начинала в качестве танцовщицы в мужских клубах, а потом стала моделью и актрисой. Сейчас девушка сотрудничает с разными брендами и занимается воспитанием двух маленьких сыновей.