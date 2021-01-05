Модели, которые завершили карьеру на пике популярности

Многие девушки буквально грезят модельной карьерой. Жизнь популярной модели видится им практически раем на земле — с вечеринками, красивой одеждой и общением с сильными мира сего. Но на деле за всем этим блеском стоят бессонные ночи, сбитые неудобной обувью ступни, изнурительные диеты и долгие (и не всегда приятные) кастинги. Поэтому некоторые модели, даже добившись большого успеха, решают уйти из моделинга и заняться чем-то другим. Мы собрали истории пяти успешных моделей, которые решили завершить карьеру на самом пике популярности.

Карьера Джеммы Уорд началась случайно — в 14 лет она пришла поддержать друзей на модельном кастинге, где ее и заметил наблюдательный скаут. С этого момента она стала популярной сначала в родной Австралии, а затем и по всему миру. Ей прочили славу Кейт Мосс , она делала показы самых известных брендов и подписала контракт на миллион долларов с Calvin Klein — но все это оборвалось буквально в один миг.

Уже к 20 годам девушка немного поправилась — на смену угловатой подростковой худобе пришли более женственные формы. Таблоиды тут же наводнили заголовки с критикой фигуры модели — и после прессинга со стороны прессы и своего агента она объявила о завершении карьеры. После этого внезапно умер ее возлюбленный Хит Леджер — что еще больше подорвало эмоциональное состояние Уорд.

Тогда она нашла выход в кино, снявшись в нескольких эпизодических ролях, в том числе — в фильме База Лурмана "Великий Гэтсби".

В 2014-м она неожиданно возвращается на подиум — на показе Prada, а после снимается и в рекламной кампании бренда. С тех пор она изредка снимается для глянца или выходит на подиум, но о полноценном возобновлении карьеры речи не идет — все время Джеммы отнимает материнство.

Эбби Ли Кершоу

Еще одна австралийка в нашем списке тоже подавала большие надежды с первого дня в моделинге — в первый же свой международный сезон она закрыла показ Rodarte и сделала шоу Gucci на эксклюзивных условиях. Позже ее заметит Карл Лагерфельд — и сначала позовет открывать и закрывать показы Chanel , а потом и сделает лицом осенне-зимней коллекции Дома 2010-го года.

Рекламная кампания Gucci, 2013

За время своей звездной карьеры она успела поработать с десятками брендов, стать лицом Gucci (ее особенно любила бывший креативный директор бренда Фрида Джаннини) и украсить собой календарь Pirelli. Но в 2015-м году в ее жизнь пришел кинематограф — она сыграла в фильмах "Безумный Макс: дорога ярости" и "Боги Египта", завязала с подиумной карьерой, а в глянце теперь появляется только в рамках промо-кампании очередной кинопремьеры.

Агнесс Дейн тоже открыли случайно — ее заметил фотограф на улицах Лондона. После этого ее карьера мгновенно пошла на взлет: ее необычный андрогинный образ с короткой платиновой стрижкой так полюбился дизайнерам и кастинг-агентам, что к 2009-му году она одновременно была лицом Jean Paul Gaultier, Giles, Shiseido, Burberry и New Look.

Рекламная кампания Giorgio Armani, 2007

Правда, уже тогда появились первые слухи о ее уходе из моделинга. Подтвердила их официально она лишь 3 года спустя: в интервью The Independent она рассказала, что устала от модельной карьеры и хочет заняться чем-то другим. В итоге она вышла замуж и родила детей, а еще снялась в небольших ролях в нескольких независимых фильмах.

Эта девушка с роскошными соболиными бровями мгновенно взяла индустрию моды штурмом — и стала любимицей буквально всех известных дизайнеров, включая самого Карла Лагерфельда, который сделал ее постоянным амбассадором Дома Chanel.

Но ее карьера оборвалась так же резко, как и началась — жесткий съемочный график, высокие требования к моделям и бесконечные перелеты оказались губительны для психологического состояния девушки.

Тогда Делевинь приняла решение… Да, уйти в кино. Она сыграла в нескольких фильмах, включая картину Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет", но повторить свой модельный успех так и не смогла. Сейчас она время от времени снимается для глянца и в рекламах известных брендов, но уже не так активно, как раньше.

Аджак Денг

Южно-суданская модель эмигрировала в Австралию вместе с семье в статусе беженцев — и ее путь в моделинге оказался столь же непростым.

Несмотря на успешную, казалось бы, карьеру, она уходила из моделинга уже дважды — сначала в 2016-м году, сославшись на ложь и расизм в индустрии, а затем — спустя еще 3 года, когда прямо во время прямого эфира в Instagram у нее начался нервный срыв, который закончился тем, что она пригрозила своему модельному агентству самоубийством.

Сказался снова жесткий график и завышенные требования модельных агентов. Правда, позже видео она удалила и сообщила подписчикам, что уже чувствует себя лучше.