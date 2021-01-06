Безумные бьюти-тренды, которыми запомнился 2020 год 

2020 год «порадовал» нас не только долгим пребыванием дома на карантине, но и большим количеством экстравагантных тенденций, которые, на удивление, стали распространяться как вирус. Некоторым из этих странностей мы со временем перестанем удивляться, другие же заслуживают навсегда остаться лишь в нашей памяти. Мы составили топ безумных бьюти-трендов, которыми отметился уходящий год.

Лифтинг бровей нитями

Белла Хадид всегда была одной из самых высокооплачиваемых и популярных моделей, но именно в ушедшем году типаж ее внешности и знаменитые «лисьи глазки» достигли предельной популярности. Девушки, пытаясь подражать супермодели, делали себе блефаропластику, чтобы избежать хирургического вмешательства. Косметологи пытались добиться сходства своих клиенток с Беллой Хадид при помощи нитей, подтягивая брови и глаза к вискам. Тем самым глаза девушек приобретали миндалевидную форму, становились немного раскосыми. Брови же визуально удлиняли, поднимая выше и открывая взгляд.

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Эта методика была создана Емельяном Брауде, так же как и нашумевшие «губы-осьминоги» и «губы ТП», что уже должно настораживать. Некоторые косметологи (в основном из секты Брауде) считают, что таким образом можно добиться максимально открытого взгляда, убрав нависшее веко, при этом не потеряв естественной женственности. Только стоит помнить, что подобные косметологические процедуры довольно опасны и не всегда удачно заканчиваются.

Шампуни с контрацептивами

Неожиданно многие блогеры стали активно пропагандировать добавление противозачаточных таблеток в шампуни, уверяя, что это помогает делать волосы более пышными и крепкими. «Высокий уровень эстрогена в контрацептивах укрепляет структуру волоса», — твердили блогеры по всему миру. Но не тут-то было. Медицинские работники доказали, что измельченный и добавленный в шампунь контрацептив никак не повлияет на твою прическу, потому что противозачаточные не предназначены для наружного применения и волос для них непроницаем.

Лучше добавить в свой рацион корнеплоды и зелень, богатые биотином и витаминами группы В. Вот они действительно помогут стимулировать рост волос.

Ногти-тесаки

Никто не отменял любовь девушек к амплуа хищной кошечки. В 2020 году этот образ в основном выражался в особой любви к длинным ногтям, заостренным к концу. И под словом «длинные» мы имеем в виду не 2-3 сантиметра, а все 9-10, как у Росомахи ! Милые кошачьи коготки активно превращаются в десять лезвий, которые могут уже не только создать незабываемый образ хозяйке, но и пригодиться в быту.

С каждым годом в трендах маникюра все больше преобладает экстрадлина ногтей. Мы боимся прогнозировать, чего ожидать в новом году. Хотя уже сейчас нейл-мастера предлагают те же гигантские ногти-тесаки с объемной лепниной на «лезвии». Процесс создания можно как раз посмотреть на видео ниже.

Стрижка «паж»

Вряд ли кто-то назвал бы тренд на старомодную вариацию мальчишеской стрижки а-ля Дима Билан «долгожданным». Когда Рианна впервые в 2006 году предстала с рваной стрижкой «паж» с длинной челкой, все думали, что тренд в том времени и останется. Но на церемонии MTV в 2012-м Рианна вновь появилась с новой стрижкой под мальчика, которая ей невероятно шла! А мода снова возвращается, и в 2020-м стилисты придумали множество вариаций этой необычной короткой прически. Тренд, к слову, снова запустила Рианна, выпустив на показе бренда своего нижнего белья моделей с прической «паж».

Вариаций такого тренда достаточно много, так что теперь модницы могут не волноваться, что их овалу лица не пойдет короткая стрижка. Главное — подобрать свою модель, хорошего мастера и не жалеть об отрезанном, хотя и это в такой странной затее непростая задача.

«Лица-утюги»

Этот «тренд» появился сравнительно недавно, когда косметолог из Екатеринбурга стала делать своим клиенткам скулы «как у Анджелины Джоли », но на свой вкус. Мастер совсем пренебрегала пропорциями и с помощью филлеров делала неестественно длинные острые подбородки и ярко выраженные скулы.

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В погоне за идеальным профилем горе-косметологи пренебрегают естественными пропорциями и получаются жуткие «скулы-утюги». Поэтому всегда стоит тщательно выбирать мастера и просматривать отзывы и его предыдущие работы.