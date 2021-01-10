8 вредных привычек, которые вас старят

Даже если вы ведете здоровый образ жизни, у вас наверняка найдутся вредные привычки — мимические. Пора узнать, в чем же состоит причина их возникновения, и устранить ее навсегда!

Дмитрий Стофорандов Основатель косметического бренда Teana, автор косметических рецептур, кандидат фармацевтических наук

От чего зависит, где и насколько выражены у вас морщины

У каждого из нас в течение жизни формируется некая эмоциональная история, напрямую связанная с нашими мимическими привычками. Как мы проявляем различные эмоции, какие мышцы лица при этом задействуем — все это факторы образования сначала динамических, а затем и статических морщин . Пока кожа юна и эластина, она легко возвращается в исходное положение после того, как мы прищурили глаза или сморщили нос, но с возрастом, а также под влиянием негативных факторов (сухости, истонченности кожи и пр.), на месте этих динамических складок образуются стойкие заломы, которые со временем становятся все глубже и заметнее.

Но как же без мимики

Эмоции немыслимы без мимики, ведь это то, что делает нашу жизнь полноценной. Поэтому не нужно блокировать любое шевеление лица лишь бы сохранить его гладким. Но существуют действительно вредные мимические привычки, и от них нам под силу избавиться с помощью различных методик.

Вредные мимические привычки, от которых лучше избавиться

Надежда Склярова Врач-косметолог клиники Remedy Lab 1. Хмуриться

Одна из самых вредных привычек. Мы хмуримся в зависимости от эмоций, от того, что происходит в жизни. Это плохо не только с точки зрения закладывания морщин, но и эмоциональности. С этой проблемой есть шанс побороться своими силами, например, при помощи тейпирования , но гораздо эффективнее будут инъекции ботулотоксина . Об этом написана не одна статья, а врачи наблюдают в своей практике, что при блокировке мышц межбровья улучшается настроение. Мозг получает положительный импульс, что все хорошо. Если у пациента нет аллергии и предвзятого отношения к ботулотоксину, лучше зафиксировать межбровье ксеомином, ботоксом или диспортом. Врач подберет на консультации оптимальный вариант в зависимости от индивидуальных особенностей пациента и с учетом максимального эффекта для него.

2. Прищуриваться

Для наших глаз характерно большое количество моргающих и мигающих движений, а также прищуриваний. И если моргание и мигание мы контролировать не можем, поскольку они носят непроизвольный характер, то прищуривание — вопрос привычки. Как правило, щурятся те, у кого плохое зрение. С этим можно бороться при помощи оптики, линз. Мы также можем увлажнять кожу вокруг глаз, это сделает ее менее подверженной появлению новых морщин. Важно учитывать, что кожа век очень тонкая, и она хорошо будет воспринимать любые увлажняющие препараты, маски, патчи, сыворотки и давать хороший эффект.

3. Выпячивать нижнюю губу

Она прибавляет возраст и делает лицо некрасивым, ведь мы складываем губы дудочкой или выпячиваем нижнюю губу. Это приводит к образованию периоральных морщин и заломов (кисетных морщин, губоподбородочной складки, губощечных складок («морщин скорби»). Вся капризная мимика сказывается как на выражении лица, так и на настроении. В этом случае рекомендован фейсфитнес — популярная и эффективная гимнастика для лица. Корректно подобранный набор упражнений, направленных на тренировку мышц лица, научит правильной мимике и не будет усугублять образование складок и морщин. Также постарайтесь следить за выражением своего лица, избегая мимики, к которой вы привыкли. Поскольку речь идет о нижней трети лица, помогут такие процедуры, как армирование, шлифовка, инъекции гиалуроновой кислоты, а также процедуры, направленные на уплотнение кожи, например, микроигольчатый RF-лифтинг.

4. Улыбка

От улыбки отказываться не стоит, хотя именно она провоцирует образование носогубных складок. Посмотрите, сколько актеров, актрис и известных людей с носогубными складками, которые их совсем не портят. Надо с удовольствием улыбаться, а если такие складки не нравятся, то поможет фейсфитнес или инъекции гиалуроновой кислоты.

Анастасия Дубинская Психофизиолог, нейропсихолог, основатель и руководитель школы естественного омоложения «Ревитоника»

5. Напрягать мышцы только одной стороны лица

Никакой мистики — сплошная анатомия. Все мы от природы асимметричны: у большинства есть ведущая рука и «рабочая» сторона лица, которая лучше получается на фотографиях. И это абсолютно нормально. Но зачем же подчеркивать эту асимметричность, бесконечно напрягая мышцы с одной стороны лица, — саркастично поднимая правый уголок рта или щуря один глаз, чтобы лучше разглядеть что-то? Наглядный пример — талантливая певица Лаура Перголицци (LP). Хорошо видно, как во время особенно экспрессивных выступлений у нее резко взлетает вверх крыло носа, выстреливают скуловые мышцы — но только с одной стороны. Такие привычки есть у многих: наверняка и у вас тоже. Если не хотите, чтобы на одной стороне лица появились заметные складки, заломы и морщины, учитесь держать мимику под контролем и не забывайте с помощью массажа расслаблять напряженные мышцы, возвращая лицу симметрию.

6. Жевать только одной половиной челюсти

В мимических морщинах и носогубке, которые с одной стороны проявляются куда заметнее, чем с другой, часто виноваты ваши… зубы. Вернее то, как именно вы ими работаете.

Пережевывая пищу только левой или правой стороной челюсти, вы неосознанно «нажевываете» себе не только лишние складки и морщины, но и ортодонтические проблемы! Из-за того, что с одной стороны зубы стираются, а мышцы напрягаются значительно больше, чем с другой, происходит серьезный перекос челюсти, увеличивается асимметрия. На жующей стороне появляются отек и ярко обозначенные брыли, морщины, носогубные складки. Большая нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав может привести к его повреждению и функциональным нарушениям. Если заметили у себя что-то подобное, обязательно запишитесь к ортодонту — желательно с остеопатическим образованием.

7. «Разговаривать» шеей

Вспомните цирковых акробатов: они умеют ходить на руках, но никто из них не бегает на них постоянно, ведь для этого есть ноги — и передвигаться на них гораздо проще и удобнее.

Некоторые же люди ведут себя как упрямые трюкачи. Вместо того чтобы во время разговора работать челюстью и языком, они постоянно напрягают… шею! Неудивительно, что со временем на ней появляется неровный рельеф, от которого не так-то просто избавиться.

Проверить, насколько «разговорчива» ваша шея, несложно. Положите на нее ладонь и громко, с выражением прочитайте несколько следующих абзацев или любимое стихотворение. Мышцы отдыхают? Отлично! Напряглись? Что ж, вам придется потрудиться, чтобы отучить их и себя от этой вредной привычки. Расслабить мышцы поможет глубокий миофасциальный массаж. А научиться отключать шею во время разговора — логопед и специалист по технике речи: обратитесь к ним, чтобы понять, как действовать дальше.

8. Слишком активно выражать эмоции

«Хлопочут лицом» — говорят актеры про любителей размашистой, чересчур активной мимики. Они знают: «Оскара» за переигранные лицом эмоции не получишь, они слишком вычурны.

Если даже на сцене активная мимика ни к чему, зачем использовать такую в жизни? Ведь кожа «запоминает» каждое наше мимическое движение. Если выражать эмоции с размахом — так, чтобы все вокруг видели, насколько вам весело или грустно — складка и морщина попросту впечатается в кожу, с каждым следующим движением залегая все глубже и глубже… Вот тут и появляются мысли о быстрых, но инвазивных, инъекционных методах восстановления.

Чтобы не допустить этого:

учитесь контролировать мимику; подбирайте правильные интонации, взгляд, жесты — они отлично помогают передать необходимые эмоции; не забывайте с помощью массажа расслаблять зажатые мышцы.

Наблюдайте за собой, отслеживайте свои негативные, укоренившиеся привычки и не позволяйте лицу напрягаться зря.