56-летнюю женщину затравили за внешний вид подростка

Женщина прославилась в сети благодаря внешнему виду подростка и рассказала о травле, с которой столкнулась в сети. Об этом сообщает Metro.

56-летняя Лонни Пайк (Lonni Pike) с никнеймом greyhairandtattoos прославилась в TikTok благодаря контенту о моде, татуировках и современном образе жизни. В размещаемых на платформе роликах она появляется в стильной одежде и с коротко подстриженными волосами.

В настоящий момент на Пайк подписаны 403 тысячи человек. Под постами женщины набралось около четырех миллионов лайков, фанаты регулярно оставляют ей позитивные комментарии.

Однако недавно блогерша столкнулась с критикой, показав свой новый образ: для видео она нарядилась в футболку мятного цвета, джинсы марки Levi's и популярные ботинки Dr Martens. Некоторые подписчики негативно восприняли публикацию, заявляя, что «Пайк уже слишком стара для того, чтобы одеваться как тинейджер».

«Носи то, что хочется. Выражай себя, даже если люди считают, что ты похожа на подростка. Какая разница? Я считаю это комплиментом», — ответила на это Пайк и пошутила, что она уже слишком стара для того, чтобы серьезно относиться к чужому мнению.