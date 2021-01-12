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Модель Playboy сутками носила корсет на карантине и обрела внешность Барби 

Lenta.ru 6 часов назад
Модель Playboy сутками носила корсет и обрела внешность Барби
Фото: @officialiasminsantos
Бразильская модель Playboy обрела внешность куклы Барби и объяснила, как ей удалось добиться такого результата. Об этом сообщает Daily Star.
27-летняя Ясмин Сантос (Iasmin Santos) провела карантин, введенный из-за вспышки коронавируса, в Лондоне. В это время она сутками носила корсет, чтобы уменьшить объем своей талии, а также пересмотрела свой рацион питания и постоянно выполняла домашние тренировки.
Благодаря своей внешности бразильянка получила популярность в соцсетях: в настоящий момент на нее подписаны 20 тысяч человек. В своем аккаунте она регулярно публикует снимки, на которых демонстрирует фигуру в роскошных нарядах.
Так, например, на одном из них она запечатлена в платье, украшенном 10 тысячами кристаллами Swarovski. По информации издания, оно обошлось ей в 16 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей).
В комментариях под постами Сантос часто сравнивают с куклой Барби из-за пропорций тела.

«Мое вдохновение — это Ким Кардашьян. Я мечтаю иметь такое же тело, как у нее. Но сейчас я сфокусировалась на своей талии и, как мне кажется, я близка к идеалу, — поделилась Сантос. — А насчет сравнения с куклой… Кому бы это не понравилось?»

В сентябре стало известно о жительнице американского штата Джорджия, которая уменьшила свою талию до 53 сантиметров, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 26-летняя Сэмми Уилсон (Sammy Wilson) рассказала, что начала худеть в апреле 2019 года. После избавления от лишних килограммов она решила скорректировать пропорции своей фигуры и начала носить 38-сантиметровый корсет по 18 часов в день.
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