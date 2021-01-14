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Дочь Ренаты Литвиновой снялась в прозрачном белье для российского журнала 

Lenta.ru и ещё 1 11 часов назад
Дочь Литвиновой снялась в прозрачном белье для российского журнала
Фото: @maximmagazinerussia
Дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская снялась в откровенной фотосессии для российской версии журнала Maxim и попала на его обложку. Снимок появился на странице издания в Instagram.
20-летнюю модель сфотографировали рядом со стиральной машиной в бирюзовом бюстгальтере с лифом из белого кружева, через ткань которого просвечивает ее оголенная грудь. На ней также — шелковые короткие шорты бежевого цвета. На лицо Добровской нанесен яркий макияж, ее образ дополнили несколько ярких браслетов.
Подписчики восхитились внешним видом дочери Литвиновой в комментариях под опубликованным снимком. «Очень красивый бюстик!», «Очень красиво», «Какая красивая обложка», «Вау! Думаю фотографии будут необычными», «Она очень красивая», — высказывались пользователи.
Ранее в июле 2020 года Рената Литвинова попозировала в облегающем наряде грузинского дизайнера и восхитила фанатов. Ее запечатлели в красном комбинезоне Balenciaga с анималистичным черным принтом, нижняя часть которого переходит в сапоги на каблуках.
Ульяна Добровская — дочь актрисы Ренаты Литвиновой и бизнесмена Леонида Добровского. Девушка занимается модельной карьерой, она не раз участвовала в съемках для мировых брендов. Помимо этого, Добровская также сыграла в четырех фильмах.
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Красота , Красивые девушки , Прозрачное белье , Ульяна Добровская , Рената Литвинова
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