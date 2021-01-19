5 процедур, которые сделает только плохой косметолог 

Абсурдные манипуляции, сомнительные тренды и новинки косметологии могут испортить не только внешность, но и жизнь в целом. О том, на какие процедуры подписываться не стоит и какие любой профессионал делать просто откажется, WMJ.ru поговорил с врачом-дерматологом.

Скулы Джоли

Коррекция скул филлерами актуальная процедура на сегодняшний день, но, как мы знаем, во всем хороша мера…

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Непропорциональные выпирающие углы вместо естественных красивых линий создают сходство не с голливудской дивой Джоли, а с ее персонажем Малефисентой. Такие модификации могут нарушить пропорции лица и превратить девушку в бьюти-фрика, а не в красавицу. Эстетическая непривлекательность такой работы косметолога, как бы технически качественно ни была выполнена процедура, неизбежна.

В том, чтобы усовершенствовать внешность филлерами, нет ничего плохого, главное — выбери профессионала, который не сделает все слишком «утрированным» и сможет создать пропорциональные скулы и естественный контур лица. Когда движет желание воспроизвести внешность другого человека, а не подчеркнуть свою красоту, то лучше не появляться в опасной близости от косметологического кабинета еще очень долго.

Коррекция носа филлерами

Одна из самых популярных процедур на черном рынке косметологии — коррекция объема и формы носа с помощью неких «липолитический коктейлей» — априори абсурдна. Липолитики — это вещества, которые расщепляют жировую ткань. А вот нос состоит из хрящевой и костной ткани и потому не поддается коррекции липолитиками.

Горе-косметологи предлагают своим клиентам гормональные препараты, которые необратимо разрушают ткань и приводят к непредсказуемому результату. Необходимость последующих исправлений (если они, конечно, будет возможны) приведет к хирургу.

В погоне за красотой могут начаться и проблемы с дыхательными путями. Если нос никак не радует свою владелицу, лучше сразу обратиться к пластическому хирургу, чтобы сделать ринопластику.

Подтяжка век нитями, или «лисьи глазки»

Открытый, распахнутый и молодой взгляд обещает процедура «лисьи глазки». Суть ее в установке специальных нитей, которые «натягивают» веко. Опасность данной манипуляции заключается в выборе натяжения нити: слабое натяжение не даст результата, а сильное может повредить зрение.

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Не стоит делать процедуру, так как она имеет множество противопоказаний и побочных эффектов, а также не дает гарантированного результата. После нее могут образовываться синяки и гематомы, возникнуть сильно выраженная асимметрия лица, болевые ощущения при моргании. К слову, не стоит исключать обрыв нити из-за неправильного натяжения.

Радикальные методы борьбы с акне

Доступная, но нечестная косметология порой обещает избавить от высыпаний на лице всего за пару процедур, будь то химический пилинг, лазерная шлифовка или механические чистки. Но ни один профессиональный косметолог не начнет лечение кожи, не собрав анамнез и не выявив причины, из-за которых «цветет» проблемная кожа.

Такие разовые экспресс-меры могут сделать только хуже, а множество новинок и популярных процедур, такие как миндальный пилинг, лазерный и другие, в лучшем случае не дадут никакого эффекта без комплексного подхода и анализов.

«Губы дьявола»

В прошлым году стала крайне популярна процедура с весьма ярким названием «губы-осьминоги», или «губы дьявола». Ни волнистый контур, ни слишком острые уголки точно не сделают лицо естественным и гармоничным.

Задача добросовестного профессионала при коррекции формы и объема губ — придать гармоничный вид и соблюсти индивидуальные пропорции лица для получения естественного образа. Не стоит делать «губы дьявола», ведь это лишь временный тренд, который быстро уйдет с рынка косметологии. Такая процедура — это не проявление индивидуальности, а пополнение фан-клуба неординарных трендов и методик Емельяна Брауде.