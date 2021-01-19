Внешность российской стюардессы впечатлила иностранцев в Сети 

Стюардесса российской авиакомпании UTair впечатлила иностранных пользователей Сети своим снимком. На опубликованном в личном Instagram-аккаунте фото девушка запечатлена на борту авиасудна.

Кадр был сделан на фоне бортовой кухни, а сама девушка облачена в униформу — белую блузку с коротким рукавом и красную жилетку с голубым галстуком, ее волосы убраны в пучок.

«Снова на работу»,

— гласит надпись под постом.

@mezhevskayasnezhana

Иностранные подписчики девушки не скрывали своего восторга и писали бортпроводнице лесные комментарии. Многие отметили необыкновенные глаза россиянки. «Красивые глаза, лицо, волосы, хорошие губы. Считаю, что вы выглядите замечательно», «Вы абсолютно ни на кого не похожи», «У вас поразительный взгляд»,

— писали юзеры.