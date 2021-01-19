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Внешность российской стюардессы впечатлила иностранцев в Сети 

Катерина Саломе 1 час назад
Внешность российской стюардессы впечатлила иностранцев в Сети
Фото: depositphotos.com
Стюардесса российской авиакомпании UTair впечатлила иностранных пользователей Сети своим снимком. На опубликованном в личном Instagram-аккаунте фото девушка запечатлена на борту авиасудна.
Кадр был сделан на фоне бортовой кухни, а сама девушка облачена в униформу — белую блузку с коротким рукавом и красную жилетку с голубым галстуком, ее волосы убраны в пучок.

«Снова на работу»,

— гласит надпись под постом.
@mezhevskayasnezhana
Иностранные подписчики девушки не скрывали своего восторга и писали бортпроводнице лесные комментарии. Многие отметили необыкновенные глаза россиянки. «Красивые глаза, лицо, волосы, хорошие губы. Считаю, что вы выглядите замечательно», «Вы абсолютно ни на кого не похожи», «У вас поразительный взгляд»,
— писали юзеры.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что стюардесса объяснила, почему из-за антисептика тщательнее проверяют багаж.
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