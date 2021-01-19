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62-летняя модель раскрыла секрет молодости 

Анна Арсеньева 13 часов назад
Американке Лесли Карлтон 62 года. У женщины двое 30-летних сыновей и два внука. Однако никто не верит возрасту Лесли. По мнению пользователей Сети, после 60 невозможно так молодо выглядеть и иметь настолько спортивную фигуру.

"Я никогда не думала, что буду так выглядеть в свои 60 лет. Большинство думает, что мне за 40, и удивляются, когда я раскрываю им свой реальный возраст", — рассказала американка изданию Daily Mail.

В молодости Лесли Карлтон подрабатывала моделью, но и спустя годы она не растеряла свои данные. Сейчас женщина принимает участие в конкурсе издания Sports Illustrated Swim Search 2021 и активно публикует в социальных сетях фотографии в бикини.
По словам Карлтон, у нее нет какого-то особенного секрета молодости. С 30 лет она регулярно занимается спортом и следит за своим питанием. Американка ест только здоровую пищу небольшими порциями каждые два-три часа. По воскресеньям она позволяет себе что-то вредное.
Чтобы хорошо выглядеть, Лесли посоветовала высыпаться и периодически проводить время в одиночестве:

"Я стараюсь спать по восемь часов и пью много воды. Также я считаю, что нужно каждый день выбираться ненадолго на природу и проводить немного времени в одиночестве, когда это возможно".

"Рамблер" собрал галерею фото 62-летней американки.
Видео дня. В чем секрет пышных оладий
Женский форум 10
Красота , Фото , Секрет молодости , Фигура в бикини , Бикини
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