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Народные рецепты красоты, которые не работают 

Passion.ru и ещё 1 45 минут назад
Народные рецепты красоты, которые не работают
Фото: Passion.ru
Домашний уход за кожей очень важен, но только в том случае, если он действительно работает.
В Сети можно найти множество вариантов уходовых средств, которые можно изготовить самостоятельно буквально из того, что есть под рукой и в холодильнике, однако далеко не все из них работают и принесут вожделенный результат. Есть минимум 5 рецептов красоты, которые неэффективны.
Так, согласно онлайн-изданию «Медик форум», использование лимона для осветления кожи не только не работает, но еще и опасно, так как может разрушить защитный барьер кожи и «сбить» ее естественный рН.
Зубная паста для избавления от прыщей также не работает. А в составе отбеливающих вариантов содержатся сода и перекись, потому это может быть даже вредно для кожи: сначала она снимет воспалительный процесс, а затем лишь спровоцирует раздражение. Более того, после того как прыщ рассосется, есть вероятность, что на лице останется белое пятно.
Неэффективна для выравнивания тона лица и корица. Оставьте эту пряность для кулинарии, так как кроме раздражения и волдырей вы ничего больше не получите.
Еще один популярный в Сети совет — использовать яичные маски для лифтинг-эффекта, однако это не так.
Кстати, для избавления от запаха пота лучше пользоваться дезодорантом или чаще ходить в душ, потому что яблочный уксус, которым многие заменяют антиперсперант, не работает. Да, уксус избавит от бактерий, но тут возникнет другая проблема: запах этого средства — весьма характерный, и его вы точно ничем не скроете, даже добавив в него эфирные масла. Да и на потоотделение этот самодельный дезодорант никак не влияет.
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