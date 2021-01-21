Народные рецепты красоты, которые не работают 

Домашний уход за кожей очень важен, но только в том случае, если он действительно работает.

В Сети можно найти множество вариантов уходовых средств, которые можно изготовить самостоятельно буквально из того, что есть под рукой и в холодильнике, однако далеко не все из них работают и принесут вожделенный результат. Есть минимум 5 рецептов красоты, которые неэффективны.

Так, согласно онлайн-изданию «Медик форум» , использование лимона для осветления кожи не только не работает, но еще и опасно, так как может разрушить защитный барьер кожи и «сбить» ее естественный рН.

Зубная паста для избавления от прыщей также не работает. А в составе отбеливающих вариантов содержатся сода и перекись, потому это может быть даже вредно для кожи: сначала она снимет воспалительный процесс, а затем лишь спровоцирует раздражение. Более того, после того как прыщ рассосется, есть вероятность, что на лице останется белое пятно.

Неэффективна для выравнивания тона лица и корица. Оставьте эту пряность для кулинарии, так как кроме раздражения и волдырей вы ничего больше не получите.

Еще один популярный в Сети совет — использовать яичные маски для лифтинг-эффекта, однако это не так.

Кстати, для избавления от запаха пота лучше пользоваться дезодорантом или чаще ходить в душ, потому что яблочный уксус, которым многие заменяют антиперсперант, не работает. Да, уксус избавит от бактерий, но тут возникнет другая проблема: запах этого средства — весьма характерный, и его вы точно ничем не скроете, даже добавив в него эфирные масла. Да и на потоотделение этот самодельный дезодорант никак не влияет.