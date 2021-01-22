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Модель раскрыла секреты идеальных пляжных фото инстазвезд 

WMJ.ru 7 часов назад
Модель раскрыла секреты идеальных фото инстазвезд
Фото: @danaemercer
Живущая в Дубае модель Даная Мерсер посвятила свой Instagram разрушению мифа о том, что существуют люди с идеальной фигурой.
Дома перед зеркалом она повторяет любимые позы инстазвезд и рассказывает о секретах, которые те используют, чтобы выглядеть прекрасно и… неестественно.
@danaemercer
Рядом для сравнения она всегда ставит расслабленные и необработанные кадры — с веселой и расслабленной улыбкой. Она напоминает, что инстазвездам даже не надо фотошопить свои селфи, чтобы добиться супердлинных ног — достаточно вытянутых в нужную сторону ног и работы камеры телефона, которая, как правило, имеет эффект широкоугольной, стягивая изображение к центру.
@danaemercer
Если прогнуть поясницу — можно убрать складки на животе. Они есть и у стройной Данаи.
@danaemercer
Еще один секрет — не «плющить» ни руки, ни ноги ни об какие поверхности, принимая неудобные, но выгодные для фигуры позы.

Вы заслуживаете любых портретов, какие вам нравятся. И настоящих. И подкрашенных — таких, какими только хотите быть,

— убеждает своих подписчиц Даная.
@danaemercer
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