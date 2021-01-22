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Почему женщины взялись за бадягу 

Диана Товсепова 6 часов назад
Почему женщины взялись за бадягу
Фото: depositphotos.com
Россиянки в Сети рассказали о дешевых средствах по уходу за собой, которые помогают не меньше, чем дорогие косметические процедуры. Одним из таких "копеечных забытых средств" стала бадяга. Ее, как выяснил "Рамблер", многие используют годами и советуют подругам.
Бадяга является лекарственным средством животного происхождения и обладает местным раздражающим, противовоспалительным и анальгезирующим действием. Крема и гели на основе бадяги можно найти в любой российской аптеке.

"Действие геля основано на механическом раздражении кожи измельчёнными кремниевыми иголочками, вызывающем активизацию кровоснабжения и обеспечивает превосходное рассасывающее воздействие. Действие бадяги сопровождается слабо греющим эффектом и временным местным покраснением кожи", — написано на упаковке одного из кремов.

Оказывается, бадягу используют от отеков, покраснений и других несовершенств кожи.

"Я использую бадягу часто и активно. Избегаю только, когда на коже есть сильные высыпания. Для меня главным ее плюсом является способность избавлять от утренних отеков, она будто высасывает все лишнее. Наношу на 30 минут, потом активно смываю, немного «скребу» кожу. После наношу сыворотку и увлажняющий крем. Аллергической реакции не было, но многие сталкиваются", — говорится в одном из бьюти-блогов в Instagram.

Многие советуют применять ее от растяжек, синяков, при постакне и следах от прыщей, а домашний пилинг с бадягой даже может разгладить неглубокие морщины.
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