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Женщина сбросила 40 килограммов и назвала главный секрет похудения 

Lenta.ru 8 часов назад
Женщина сбросила 40 кило и назвала главный секрет похудения
Фото: TOI Health & Fitness
Женщина, которая сбросила 40 килограммов за пять месяцев, назвала главный секрет похудения. Об этом сообщает газета The Times of India.
Саана Шетти (Sahana Shetty) рассказала, как в 32 года врачи диагностировали у нее повышенный уровень холестерина и сахара в крови. «Доктор посоветовал мне похудеть или быть готовой к тому, что я буду часто болеть, — вспоминает она. — Тогда я решила, что пора избавиться от лишнего веса».
Первым делом Шетти отказалась от сахара и села на особую диету. На завтрак она, как правило, ела пшеничные блины с различными соусами с добавлением карри и чеснока. На обед индианка готовила традиционное овощное рагу с лепешкой, а на ужин — любое блюдо из зерна раги.
Помимо этого, она начала ежедневно гулять. «Теперь я стала более активной и пользуюсь любой возможностью, чтобы лишний раз прогуляться. Стараюсь ходить как минимум полтора часа, — отметила она. — Еще я пробую себя в йоге».
Шетти считает что залог похудения заключается в количестве потребляемой еды. «Чтобы избавиться от лишнего веса и восстановить здоровье, нужно питаться умеренно, — подчеркнула она. — Именно контроль за порциями помог мне достичь больших результатов в рекордные сроки. Также следует обращать внимание на то, как вы едите. Я тщательно пережевывала пищу, как корова, по 32 раза. Это действительно помогает».
Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Сидней похудела на 12 килограммов, тратя на упражнения 28 минут в день. Чтобы восстановить форму, она стала следовать программе упражнений 28 by Sam Wood. Австралийка отказалась от фастфуда и старается употреблять меньше алкоголя, когда встречается с друзьями.
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Красота , Как похудеть , Газета The Times
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