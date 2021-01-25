Парикмахер рассказал, как связано мытье головы и выпадение волос 

Парикмахер из США Брэд Мондо назвал частую ошибку, которую допускаю люди во время мытья головы. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По словам стилиста, от способа мытья зависит здоровье волос. Так, если втирать шампунь в кожу головы, повреждаются кутикулы. Кроме того, это может привести к выпадению волос.

"Многие во время мытья спутывают волосы, пытаясь как можно сильнее втереть шампунь в кожу головы. Некоторые даже скрабируют голову ногтями, но так делать нельзя", — сказал парикмахер.

Лучше всего, по его мнению, наносить шампунь круговыми движениями. Нужно наносить на корни небольшое количество моющего средства, независимо от длины волос.