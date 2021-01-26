Главные мифы о блефаропластике 

Блефаропластика — одна из самых популярных операций. Она позволяет скорректировать форму век. Однако вокруг блефаропластики много мифов и заблуждений. Например, некоторые уверены, что она провоцирует отеки и вызывает ранние морщины на коже вокруг глаз. Эти и другие популярные мифы мы обсудили с Отари Гогиберидзе, ведущим пластическим хирургом клиники «Время Красоты».

Отари Гогиберидзе, ведущий пластический хирург клиники «Время Красоты»

Что такое блефаропластика и кому она показана?

Пластика век — это не только anti-age операция, многие делают ее и в совсем молодом возрасте по показаниям. Например, при сильном нависании верхнего века или наличии врожденных грыж нижнего, из-за которых глаза сильно отекают.

Тогда мы спокойно отправляем пациентку на операцию и в 25 лет. Но в основном обращаются пациенты, у которых уже есть выраженные возрастные изменения — от 35 до 55.

Показаниями к операции являются: птоз (опущение) верхнего века, жировые грыжи, мешки под глазами и глубокие носослезные борозды, избыток кожи верхних и нижних век, желание пациента изменить размер и форму век.

Существуют верхняя, нижняя, круговая блефаропластика, а также трансконъюктивальная (бесшовная пластика нижних век).

Операцию можно проводить и под местной анестезией (хотя я рекомендую все эстетические операции проводить под общим наркозом для комфорта как самого пациента, так и хирурга).

Миф 1. Блефаропластика провоцирует отеки

Ошибочное мнение. Если операция выполнена грамотным хирургом и нет осложнений, отеков блефаропластика не вызывает.

Даже наоборот! Бывает, что сколько бы косметологических процедур пациент ни делал, сколько бы патчей ни прикладывал, отечность не проходит — потому что вызвана грыжей верхнего или нижнего века. И только после пластики век, когда мы устраняем первопричину, проблема решается раз и навсегда.

А вот отечность и гематомы в реабилитационный период (1,5-2 недели после операции) — это совершенно нормально. Чтобы ускорить процесс восстановления, рекомендую пациентам походить на физиотерапевтические процедуры — например, микротоки, — они оказывают отличное лимфодренажное воздействие.

Миф 2. После блефаропластики кожа век стареет быстрее

Напротив, после пластики век усиливается выработка коллагена, соединительной ткани и, соответственно, улучшается качество кожи. Она уплотняется, становится более упругой.

Миф 3. После блефаропластики придется долгое время воздерживаться от физических нагрузок

Уже через неделю можно будет вернуться к привычному образу жизни и работе. Но физические упражнения строго запрещены в течение первых двух недель, к полноценным же тренировкам рекомендуется возвращаться не ранее, чем через месяц.

Миф 4. Блефаропластика меняет форму и разрез глаз

Смотря какая задача стоит перед хирургом. Сейчас с помощью операции можно сделать и более раскосый «лисий взгляд» как у Беллы Хадид , и вздернуть кончики бровей (броулифтинг). А в Китае и Южной Корее, например, сейчас очень популярна европеизация век (коррекция «азиатского века»).

Если же в результате хирургического вмешательства пациентка получает неестественно округлую форму глаза — значит, была неверно подобрана техника, удалены слишком большие избытки кожи и, соответственно, произошла деформация формы глаза.

Миф 5. Блефаропластику можно делать всего один раз

Не один — а сколько угодно. К сожалению, если первая операция была выполнена неквалифицированным специалистом, придется переделывать.

Если же первая пластика век удачная — то затем возможны лишь небольшие корректирующие операции, для поддержания результата. В среднем эффект от пластики век держится от 7 до 15 лет, затем операцию можно повторять.