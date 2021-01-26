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Какой позор! Смешные ошибки, которые выдают непрофессионального косметолога 

WomanHit.ru 11 часов назад
Ошибки, которые выдают непрофессионального косметолога
Фото: WomanHit.ru - МК
Если вы хоть раз слышали подобные фразы от врача, пора бежать от него.
Дерматолог и косметолог — два друга человека с проблемной кожей. Если квалификации первого можно безусловно доверять, то для получения профессии второго достаточно медицинского колледжа или курсов длиной 3—6 месяцев.
Как думаете, насколько человек будет компетентен в уколах и прочих сложных процедурах? WomanHit разбирает фразы людей с пробелами в знаниях.

«Сейчас заморозку сделаем и не будет больно»

Перед местной инъекционной анестезией нужна подготовка — проверить аллергическую реакцию клиента и выбрать препарат. А в некоторых процедурах эффективнее и проще сделать аппликационную анестезию, которая быстро сходит на нет после процедуры.
Например, при увеличении губ, когда пациент после введения гиалуроновой кислоты должен прочувствовать губы и понять, удобно ли ему с препаратом.
Маскируя под анестезией любую процедуру, косметолог может упустить опасное для здоровья состояние. Важно понимать, когда она нужна, а когда лучше обойтись без.

«Вот тебе набор косметики для уменьшения пор»

Если вы до сих пор не в курсе, кожа не дышит и поры становятся больше от количества кожного сала в них или генетической предрасположенности, а не неправильного ухода. Как ни старайся, косметикой их размер не исправить. Более того, комедогенность продуктов — индивидуальная реакция, а потому доктор не может гарантировать, что эта линия средств не вызовет накопление кожного сала. Эффективнее будет распарить кожу и механически убрать содержимое пор с помощью вакуумного аппарата.

«Сейчас намажу скрабом — он из сахара, щадящий»

Ни один из скрабов не относится бережно к коже лица. Отшелушивание клеток полезнее проводить с помощью химического воздействия — в помощь кислотные тоники, пэды, маски-пленки и прочие средства, которые ускоряют регенерацию кожи и убирают отслоившиеся клетки рогового слоя. Так что совет косметолога об использовании сахара, соли и любых натуральных скрабов для кожи бесполезен.

«Чаще гуляй на солнце и все пройдёт»

Свежий воздух полезен для вашего здоровья, но не может решить гормональных проблем, являющихся частой причиной акне. Грамотный доктор понимает, что при обострении высыпаний его клиент должен работать с несколькими специалистами — дерматологом и эндокринологом.
А солнце в этот период вообще стоит избегать или наносить на лицо солнцезащитный крем, иначе UVA и UVB лучи могут сделать кожу суше и усилить воспалительный процесс, что ни к чему.
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