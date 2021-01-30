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Дешевый рецепт, чтобы спасти волосы и остановить выпадение 

Диана Товсепова 1 час назад
Дешевый рецепт, чтобы спасти волосы и остановить выпадение
Фото: depositphotos.com
Состоянием своих волос обеспокоен почти каждый современный человек. Многие сталкиваются с тем, что с годами волосы начинают тускнеть, ломаться, а иногда и вовсе "выпадать пучками". В борьбе за свою шевелюру многие используют народные средства, которые одобряют даже трихологи.
Как выяснил "Рамблер", важный компонент эффективных "рецептов" для волос — мумие. Этот природный органический, минеральный комплекс имеет в составе порядка 30 химических элементов, 6 аминокислот, а также практически все витамины, эфирные масла, пчелиный яд и другие полезные элементы. Мумие известно людям уже много столетий, а добывают его в горах и в трещинах горных скал.
Мумие представляет собой эластичную массу коричневого или черного цвета со специфическим запахом и горьковатым вкусом.
Многие рекомендуют использовать мумие для решения проблем с волосами. Такой совет дают и некоторые трихологи.
Так, нужно просто добавить мумие в свой шампунь. Самым распространенным считается состав, когда на 0,5 литра шампуня добавляют 10 таблеток мумие. Их можно положить целыми или измельчить (они в любом случае растворятся).
Еще один вариант использования мумие предполагает смешивание двух измельченных таблеток с оливковым маслом и шампунем. Такую смесь следует наносить на голову примерно на 10 минут, надев на нее полиэтиленовую шапочку. Далее нужно смыть состав теплой водой и повторять эту процедуру еще несколько раз.
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