Наприседала: популярные фитнес-модели старше 30 лет 

Эти фитнес-модели точно могут послужить отличным мотиватором и на собственном примере выяснили, что совершенная фигура доступна женщинам любого возраста.

Стефани Махо

Стефани Махо — популярная фитнес-модель, выступает в категории фитнес-бикини. Ей 38 лет и у нее есть сын-подросток. Она часто акцентирует внимание на этом факте, чтобы показать другим женщинам, что вернуть былую форму и даже получить тело мечты после родов — вполне выполнимая задача.

У девушки 226 тысяч подписчиков в Instagram. В своем блоге она публикует личные фотографии и упражнения на развитие мышц.

Денис Милани

В прошлом физиотерапевт, а нынче — популярная фитнес модель. Ее отличительная черта — пышные формы от природы. Девушка зарегистировалась в социальной сети Myspace и стала быстро привлекать внимание пользователей. Вскоре ее база поклонников выросла до колоссальных масштабов, а девушка оставила работу в медицине, с головой уйдя в моделинг и спорт. Сейчас Денис 44 года. У нее 698 тысяч подписчиков в Instagram.

Ия Остергрен

Ия Остергрен — признанная модель с самыми длинными в мире ногами — 108 сантиметров. Ее рост при этом составляет 178 сантиметров.

В моделинг пришла уже во взрослом возрасте, когда ее необычайно длинные ноги стали привлекать восхищенные взгляды окружающих.

Ия воспитывает двоих детей, ей 37 лет. У нее 245 тысяч подписчиков в Instagram.

В галерее "Рамблера" — несколько фотографий этих прекрасных женщин-мотиваторов.