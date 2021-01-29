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Эксперты раскрыли полезные лайфхаки для окрашивания волос в домашних условиях 

Lenta.ru 10 часов назад
Эксперты раскрыли лайфхаки для окрашивания волос в домашних условиях
Фото: Globallookpress.com
Парикмахеры раскрыли полезные лайфхаки для домашнего окрашивания в условиях ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Их слова приводит The Sun.
Согласно материалу, специалисты рекомендуют внимательно прочитать инструкцию перед нанесением краски, чтобы исключить негативные последствия для здоровья. Процедуру необходимо проводить в перчатках и старой одежде, чтобы выбросить ее в случае загрязнения.
Помимо этого, эксперты рассказали, как предотвратить появление пятен краски на коже и впоследствии избавиться от них. Так, например, они советуют нанести на лицо, уши и шею вазелин, который предотвратит окрашивание кожи. Если средство все же попало на тело, смыть пятна можно с помощью небольшого количества спирта или детского масла.

«Если у вас дома не оказалось масла, то попробуйте отмыть пятна с помощью салфеток или специального средства для снятия макияжа — они должны быть не менее эффективными», — подчеркнули сотрудники компании Schwarzkopf.

Кроме того, специалисты объяснили, как смыть краску с волос с помощью подручных средств: необходимо добавить витамин С в виде порошка в шампунь от перхоти, перемешать и нанести субстанцию на волосы. Отмечается, что самодельную маску необходимо оставить на голове на час, а затем смыть. По словам парикмахеров, процедуру необходимо провести несколько раз с перерывом в два дня.
Ранее в декабре 2020 года россиянка покрасила волосы с помощью конфет и показала результат. Блогерша @ksenoneilish разделила конфеты по цветам, разложила их в две емкости и залила кипятком. Затем она добавила в раствор кондиционер для волос и нанесла полученное средство на две пряди спереди.
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