«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» 

В менталитете большинства россиянок, далеких от современных идей феминизма, заложено, что они должны выглядеть идеально. Вероятно, именно по этой причине в России и других странах СНГ уровень индустрии красоты настолько высок, что на процедуры к местным мастерам устремляются женщины со всего мира. Эмигрировавших в США и Европу россиянок тамошние специалисты разочаровывают, ведь за границей у женщин требования к себе, а значит — и к парикмахеру в разы ниже. «Лента.ру» связалась с жителями разных стран и выяснила, почему иностранки борются за естественность, в то время как Россия становится центром качественных бьюти-услуг.

«Им не нужно завлекать мужчину красотой, в отличие от наших соотечественниц»

Мария, клиентка салона красоты в Великобритании

Я ездила учиться в Англию на целый месяц, поэтому мне вынужденно пришлось сделать маникюр в другой стране. Времени искать что-то люксовое не было, и я выбрала салон красоты, мимо которого проходила во время прогулки. В 2013 году в России не было крутых мест, а там был красивый салон с минималистичным интерьером и симпатичным декором.

Помню, что стоил маникюр 50 фунтов стерлингов (около 2500 рублей), он мне влетел в копеечку, хоть курс был ниже тогда. Все же в то время маникюр не стоил таких денег, но я подумала: «Я же в Европе», — ну и пошла.

Естественно, встретили меня дежурной улыбкой, но ужасы начались с самого начала процедуры: мастер просто взяла пилку и начала соскребать мой шеллак. Никакого размягчения, жидкости специальной — ничего, просто пилила мне ногти наживую. Я сидела в ужасе. Конечно, обычной пилкой она не смогла мне весь лак убрать, но я сидела и стеснялась сказать мастеру, что она все делает не так.

Спилила она мне с горем пополам этот шеллак, сделала тяп-ляп маникюр апельсиновой палочкой и ножницами и покрыла лаком. Я ушла с осознанием того, что больше пользоваться услугами мастеров в Европе я не хочу. Тогда я обратила внимание, что у них вообще бьюти-сфера не так развита, как в России.

В Европе и ряде других стран совсем другие ценности. Женщины там не чувствуют, что они кому-то что-то должны, у них нет зависимости от мужчины. Они ухаживают за собой ровно в той степени, в которой им надо: им не нужно завлекать мужчину своей красотой, в отличие от многих наших соотечественниц. В России мы чаще всего пытаемся произвести впечатление именно с помощью внешнего вида.

Вспомните ситуацию, когда вы видите на пляже красивого европейца, который сидит с двумя детьми, а рядом лежит его непривлекательная жена и читает книгу. На наших курортах все наоборот: мужик пьет пиво, а красотка-жена играет с детьми. Видимо, равноправие и осознанность европейцев влияют на их внешность. Мужчина воспринимает свою жену и без макияжа, потому что любит он ее за другое.

У россиян есть и так называемое стадное чувство — у нас все повторяют друг за другом. Россиянкам хочется брендовую одежду или шубу просто для того, чтобы соответствовать обществу. Мы, может, сейчас уже и не стремимся быть идеальными, но традиция сложилась: русской женщине плохо выглядеть нельзя.

Плюс ко всему мужчины привыкли видеть ухоженных девушек, привыкли предъявлять требования. Спрос рождает предложение. Ну, и девушкам в России, конечно, легче быть красивыми, живя за счет мужчины. А в Европе они самодостаточные и считают, что не обязаны угождать противоположному полу.

«В Португалии короткая стрижка может быть только у лесбиянки, либо если у тебя проблемы с головой»

Виктор, мастер салона красоты в Португалии

Начну с того, что клиенты в Португалии и России — кардинально разные. В Португалии люди очень требовательны, они хотят сразу же получить желаемый результат, причем за небольшие деньги. Они на окрашивании могут начать возмущаться со словами: «Почему я обязан столько тут сидеть?».

Вот если португалка захотела стать блондинкой, ей все равно, что у нее будут убитые волосы после окрашивания. Хочу — и все! Нет у местных понятия среднего: либо так, либо никак. Я много раз отказывал клиентам, после чего они шли в другое место, «забивая» на мои предостережения о том, что у них просто волосы могут выпасть.

В Португалии почти все девушки темноволосые, и они все хотят стать блондинками. Я их постоянно отговариваю, ведь лучше оставить свои красивые волосы, за которыми можно поухаживать — и они станут еще более прекрасными и блестящими. Нет, это бесполезно, ведь она хочет быть «блонди».

Местные жители вообще очень консервативны. У всех одинаковые прически, а точнее — их отсутствие: просто длинные волосы. На стрижки в Португалии спрос низкий, потому что для них короткая стрижка может быть у человека только в двух случаях: либо это лесбиянка, либо у нее проблемы с головой.

В России люди модные и разбираются в трендах, особенно в Москве, где постоянно пробуют новые стили. Этого не дождешься от португальцев. Я не знаю, почему они такие закрытые и всего боятся. Они могут быть подписаны на кучу блогеров из других стран, но повторять будут только за местной звездой.

Вот если у них местный блогер подстригся, покрасился или даже надел что-то — на следующий день на улицах все будут выглядеть так же

По этой причине мне было трудно найти свою клиентскую базу здесь. Мне повезло, что я сразу устроился в парикмахерскую, которой владеет парень из Москвы, но найти клиентов и понять их менталитет очень сложно. Первые два месяца мне вообще казалось, что я делаю какое-то уродство, выполняя их запросы.

Португальцы вообще с опаской относятся к иностранцам и любят только своих, а от приезжих требуют большего. Считают, что если они платят деньги, то все их просьбы должны выполняться, даже если с моей профессиональной точки зрения это им во вред. К тому же я не говорю на португальском, что тоже не сыграло мне на руку, но я показал свой профессионализм, и очень скоро меня стали по-другому воспринимать.

Вообще, нельзя сравнивать гигантскую Москву и маленький Лиссабон, в котором нет конкуренции, никто не хочет здесь развиваться, всем и так нормально живется. А в Москве люди, которые не растут в профессиональном плане, просто перестанут зарабатывать деньги. В Португалии у них есть Wella и L'Oreal — все, им больше ничего не нужно, тут тяжело достать нужные для работы средства, приходится заказывать их из других стран.

Здесь и цены на услуги невысокие. Я вообще считаю, что мы берем за нашу работу мало, но везде найдется человек, который скажет, что это дорого. По моему личному мнению, если человек хочет выглядеть хорошо — он заплатит и не пожалеет.

«Австралийцы создали Wi-Fi, но понятие красоты до них никак не доходит»

Марина, клиентка салона красоты, жительница Австралии

Меня давно предостерегли от неприятного опыта, поэтому маникюр по приезде я делала сама. Но с салонами красоты у меня связано много страшных случаев, от «просто некрасиво» до реальных травм.

Вот одна из ситуаций: русские девочки посоветовали мне сходить в салон к вьетнамкам. Лично я никогда не сталкивалась с проблемой вросшего ногтя, но во время процедуры мастер вдруг начала ковырять под моей кожей и сказала: «Ноготь врос, терпи, надо доставать». Представьте, у мастера острый предмет в руках, заточенный разрезать плоть! Я боялась дернуться и мучилась от боли. Потом всю неделю ходила с распухшим пальцем.

В другой раз меня лишили моей гордости — длинных волос. У меня были волосы до поясницы, естественный блонд, очень красивый. Я пришла в местный салон, который выбрала по отзывам, с очень высоким рейтингом в Google . Я тогда выложила много денег за стрижку — подумала, что лучше потратиться, чем пойти в замызганную парикмахерскую.

В итоге за бешеные деньги я получила черт-те что. У меня длина волос была порядка метра, а вышла я с волосами, которые едва касались лопаток, — это я так пришла кончики подровнять. Больше я никуда не ходила, кроме как к русским девушкам. Я нашла мастера в группе, где проживающие за границей наши соотечественники делятся полезными контактами.

Русские в основном объединяются в клан и открывают салоны, там можно все сразу сделать — это, конечно, удобно

Я салоны подразделяю на две категории. Первый — местный салон с красивым интерьером, где работают в основном азиатки. В таком месте тебе нальют шампанского, зажгут ароматические свечки, организуют место для собаки. Тебя оближут с ног до головы, но качество услуг будет просто отвратительное. Второй — русский салон, где всегда чисто, но не вычурно. Это салоны из серии куда тебя водила мама стричься к подруге, зато мастера там на уровень выше.

В Австралии, как и в Европе, высокие цены за неоправданные услуги. В обычном вьетнамском салоне предлагают маникюр, который у нас девочки-самоучки делают лет в 14, за 35-40 австралийских долларов (в районе двух тысяч рублей). А русские могут взять в два раза больше за эту же работу, но выполнят ее намного лучше.

Спрос на бьюти-услуги есть, но в основном среди русских. Быть мастером в Австралии выгодно, только если работаешь за наличные, иначе здесь лютый налог. Еще тут ужасная мода на автозагар. Они ходят с оранжевой кожей, обновляют ее снова и снова. А вот аккуратные руки я редко вижу, понятие «маникюр» здесь не распространено.

Как мне кажется, отсутствие спроса у австралийцев на бьюти-услуги объясняется отношением между мужчиной и женщиной. В России девушки любят принарядиться для противоположного пола, потому что чем красивее женщина, тем лучше она притягивает потенциального жениха. Грубо говоря, россиянки таким образом заманивают самца. Если они не добреют один волосок, то у них появляется страх, что он уйдет. Таким образом падает самооценка.

Здесь же к внешнему виду относятся просто: в Австралии процент мужчин выше, чем женщин. Тут у женщины есть выбор, в ее сознание ни социумом, ни эволюцией не заложено, что надо кого-то заманивать. Ну, ушел и ушел — австралийки не переживают, если у них не прокрашены корни или торчит волосок на большом пальце ноги.

Плюс в Австралию все долго «доезжает». Мы по стилю еще в прошлом веке. Я часто вижу у девушек гелевые ногти с нереальным дизайном из 90-х. В России это считается колхозом, а тут всем нравится. Австралийцы создали Wi-Fi, но понятие красоты до них никак не доходит — такие вот странные люди.

«Многие работают на дому без лицензии, хотя в Италии это незаконно»

Стефани, TikTok-блогерша, жительница Италии

Несмотря на то что я достаточно давно живу в Италии, к специалистам бьюти-сферы хожу редко, потому что у меня нет к ним доверия. Я наслушалась историй от других девушек, которые натыкались на ужасных мастеров, испортивших их волосы, ногти и все, что только можно. По этой причине я предпочитаю делать все процедуры в России или Украине. В крайнем случае ищу мастеров, которые приехали в Италию из стран СНГ, — у них качество на порядок лучше.

В Италии салоны красоты разнятся в зависимости от владельца. Если заведение открыл иммигрант, особенно из СНГ, то у них престижное место, в котором оказывают услуги идеального качества. С другой стороны, есть салоны красоты у китайцев, они дешевые и бедненькие по интерьеру, и качество услуг там соответствующее. Вообще, цены в салонах соотносятся с зарплатами в стране.

Что касается итальянцев, у них заведения среднего уровня, интерьер простенький, но уютный. Многое зависит от местности. В Милане, например, потрясающие специалисты-итальянцы, они туда едут из разных уголков страны, потому что в той части Италии живут богатые люди, которые могут себе позволить частые походы в салон.

В целом специалисты-иммигранты все-таки лучше, поскольку они приезжают уже с широким опытом работы

Но вот недавно я решилась на свой страх и риск пойти на маникюр и окрашивание в китайский салон, там цены довольно умеренные, но и качество, как предполагалось, так себе. Мне испортили ногти и истончили их, само покрытие отвалилось уже на следующий день, один ноготь я вообще надорвала. В общем, желания туда идти еще раз у меня нет.

Вообще, итальянки и итальянцы очень следят за своей внешностью, но это больше относится к здоровому образу жизни, они стремятся к красивому телу и коже. Часто итальянки идут в парикмахерскую для того, чтобы им просто помыли голову хорошим шампунем, нанесли уходовые маски и сделали укладку. А за маникюром редко обращаются к специалисту, чаще сами делают дома. Зато все виды эпиляции и депиляции — очень распространенная услуга у местных.

В Италии выгодно работать мастером, они получают хорошие деньги, но для этого нужно хорошенько попотеть — для начала получить образование, чтобы деятельность стала легальной, затем приобрести опыт в салоне. Хотя я знаю, что многие приезжие работают на дому без лицензии, хотя это незаконно.