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Неочевидные признаки неухоженной женщины 

Александра Нечаева 9 часов назад
Неочевидные признаки неухоженной женщины
Фото: Depositphotos
Макияж и дорогая одежда вовсе не являются гарантом идеального образа. Если женщина недостаточно хорошо следит за собой, это выдадут мелкие детали. О них читайте в материале «Рамблера».

Секущиеся кончики волос

Концы волос необходимо время от времени подравнивать, чтобы не допустить их обламывания. Если же вы забываете делать это, во-первых, рост волос существенно замедлится, а во-вторых, ваши локоны будут выглядеть неухоженными.

Неухоженные брови

Заросшие брови, которым никогда не придавали форму, могут испортить даже тщательно продуманный макияж и образ в целом. Скорректировать форму бровей вам поможет специалист, если вы сами не в силах справиться с этой задачей.

Старый маникюр

Абсолютное отсутствие маникюра намного лучше, чем неухоженные ногти с облупившимся или начавшим трескаться лаком. Отросший маникюр также выглядит неряшливо и подчеркивает даже самые мельчайшие недостатки рук. Лучше обрезать ногти совсем коротко и покрыть прозрачным лаком: так они будут выглядеть аккуратно.

Потрескавшиеся губы

Если вы не будете уделять должного внимания губам, рискуете в итоге заиметь на них шелушение. Затем губы начнут трескаться и будут выглядеть крайне непривлекательно. Не забывайте пользоваться бальзамом для губ, питать и увлажнять губы, а также время от времени делать щадящее скрабирование.
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