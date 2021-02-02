Нельзя давить: с чем путают черные точки на лице и что с этим делать 

Большинство из нас замечали на своем лице, особенно на носу и подбородке, так называемые "черные точки". Скорее всего, в попытках от них избавиться большинство "давило" их руками или подвергало агрессивному скрабированию.

Однако, как выяснил "Рамблер", с пресловутыми черными точками, от которых многие страдают на протяжении всей жизни, не все так просто. Так, зачастую мы путаем черные точки с сальными нитями. А это, совсем другая проблема, и бороться с ней надо по-другому.

Как отличить

Взгляните на свое лицо. Темные "головки", выглядывающие из пор, могут быть черными точками или комедонами/угрями. Это вид кожного заболевания, проявляющийся в том, что поры, засоряются отмершей кожей, грязью и пылью, а сверху закупориваются кожным салом. Комедоны чаще всего темные, выделяются над кожей и легко выдавливаются в виде пробки.

Соцсети/ комедоны (черные точки)

Происходит такое из-за того, что кожа производит слишком много себума, вследствие различных причин: неправильного питания, недостаточного или, наоборот, чрезмерного очищения, а также из-за использования комедогенных косметических средств.

Эту проблему решает механическая или ультразвуковая чистка, то самое "выдавливание".

Однако многие путают черные точки с сальными нитями, которые просто являются особенностью кожи, а не кожным заболеванием. Сальные нити не выдавливаются как пробка, а, наоборот, при выдавливании выглядят как нить или тонкая трубка кожного сала с темным кончиком. Кончик, который находится на поверхности кожи, темнеет из-за того, что окисляется под воздействием кислорода.

Соцсети/ сальные нити

Важно знать, что сальные нити являются совершенно нормальной особенностью кожи, но выдавливать их, в отличии от черных точек, нельзя.

Что с этим делать

Сальные нити нельзя давить, потому как они являются защитным механизмом кожи, и если их выдавить, организм начнет вырабатывать еще больше себума. При этом выдавливаются они гораздо сложнее, чем черные точки, и пока вы со всей силы сдавливаете свою кожу, моете ее травмировать: оставить покраснения, рубцы или даже занести бактерии.

Косметологи отмечают, что сальные нити нужно принять как особенность собственной кожи и допускают единственный вариант "борьбы" с ними — их осветление или "растворение". Тот самый окислившийся кончик сальных нитей можно маслом или бета-гидрокислотами (BHA). Салициловая кислота растворяет кожное сало, и на поверхности лица и в порах будет минимум себума. Тогда "крышки" сальных нитей станут не такими темными и заметными.

Кроме того, помогает регулярное мягкое отшелушивание отмерших клеток вместе с увлажнением и использование средств с маслопоглощающими свойствами, таких как глиняные или угольные маски.