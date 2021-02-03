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Женщины избавились от второго подбородка без операций и поделились результатом 

Lenta.ru и ещё 4 3 февраля 2021
Женщины избавились от второго подбородка и поделились результатом
Фото: Unsplash
Женщины раскрыли способы избавления от второго подбородка без операций и поделились результатом. Об этом сообщает The Sun.
Согласно материалу, жительница США Катрина Брукс (Katrina Brooks) боролась с обвисшей кожей области шеи с помощью косметологической инвазивной процедуры, при которой микроиглы передают в кожу лица радиочастотную энергию и стимулируют выработку коллагена. Отмечается, что она популярна среди знаменитостей, таких как Ким Кардашьян и Аманда Холден.

«Я так счастлива, эффект заставил меня почувствовать себя моложе. Моя шея выглядит намного более четко и подтянуто! Друзья и знакомы делают мне комплименты и спрашивают, в чем мой секрет», — поделилась американка.

Косметолог Джули Оттвелл (Julie Ottewell), в свою очередь, страдала дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, которая приводила к скрежету зубами по ночам. По ее словам, раньше она не обращала внимания на свой недуг, но с недавних пор она заметила, что ее подбородок потерял свои прежние контуры, за счет чего ее лицо выглядело усталым.
В связи с этим Оттвелл стала заниматься лицевой йогой и увидела разницу во внешности уже на четвертый день тренировок. «Я снова начала светиться, и отечность вокруг глаз уменьшилась. Мои головные боли прекратились, и я перестала скрежетать зубами. Более того, мои носовые пазухи раскрылись, и я дышу намного лучше», — сказала героиня.
В то же время художница Тэмми Кинг (Tammy King) рассказала, что начала больше беспокоиться по поводу своего внешнего вида после того, как стала чаще принимать участие в видеоконференциях.

«Я выглядела круглее, и мой подбородок исчез. Глядя на себя во время разговора, я заметила, что мое лицо стало гораздо больше, чем обычно. Я осознала, что потолстела», — объяснила она.

Женщина решила заняться своим здоровьем и начала питаться более полезной пищей и заниматься высокоинтенсивными интервальными тренировками. Она подчеркнула, что уделяла спорту по 10-15 минут в день и уже спустя две недели увидела результат занятий.
«Теперь я вижу, что мое лицо выглядит намного лучше», — поделилась Кинг.
В январе женщина сбросила 60 килограммов без диет и раскрыла метод своего похудения. Героиня начала проходить 12-недельную оздоровительную программу Second Nature, разработанную Национальной службой здравоохранения Великобритании. За 12 недель англичанка похудела до 67 килограммов.
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Красота , Как похудеть , Аманда Холден , Ким Кардашьян
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