Модель раскрыла секрет своей аномально тонкой талии 

Бразильская модель раскрыла секреты сохранения стройной фигуры без пластических операций. Информация появилась на портале Daily Star

Манекенщица Талима Сильва (Thalima Silva) рассказала, что для поддержания аномально тонкой талии, обхват которой составляет 55 сантиметров, она следует флекситарианской диете. Отмечается, что в рацион героини материала входят салаты, рыба и картошка. При этом она не употребляет в пищу говядину, свинину и курицу.

Кроме того, по словам Сильвы, она также часто пьет смузи с миндальным молоком и ест фрукты. Девушка также подчеркнула, что для сохранения стройности она ежедневно выпивает полтора литра сока из шпината. «Иногда я даже позволяю себе фастфуд», — призналась модель.

Помимо этого, бразильянка заявила, что не прибегала к услугам пластических хирургов. «Хорошая генетика тоже сыграла свою роль», — заключила 20-летняя Сильва.