Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Настоящее лицо популярной блогерши с кукольной внешностью разочаровало фанатов 

Lenta.ru и ещё 1 13 часов назад
Настоящее лицо популярной блогерши разочаровало фанатов
Фото: Weibo
Пользователи сети увидели настоящее лицо азиатской блогерши, которая стала популярной в интернете из-за внешности, и обвинили ее во лжи. Соответствующий материал публикует портал World of Buzz.
Речь идет о девушке из Китая по имени Си Хонг Ши (Xi Hong Shi). Ее страница в TikTok насчитывает больше 800 тысяч подписчиков. Героиня материала регулярно показывала свое лицо крупным планом, демонстрируя различные образы и макияж. По информации издания, в комментариях под роликами ее называли «красоткой» и «идеалом». Однако в начале февраля бывшие друзья блогерши разоблачили ее, показав подписчикам снимки, на которых та запечатлена без обильной ретуши.
Выяснилось, что лицо Си Хонг Ши на самом деле округлое, а телосложение более крупное. При этом на некоторых кадрах виднелся второй подбородок девушки. Позже выяснилось, что она также лгала о возрасте: по словам знакомых блогерши, она родилась в 1996 году и в этом году ей исполнится 25 лет. Сама же девушка утверждала, что родилась в 1999 году.
Кроме того, информацию о реальной внешности жительницы Китая подтвердил ее бывший молодой человек. Он объяснил, что когда они впервые познакомились в интернете, она сказала ему, что ее рост 165 сантиметров, а вес составляет около 40 килограммов. Когда парень встретился с ней лично, он увидел, что Си Хонг Ши была ниже ростом и весила больше 50 килограммов.
Героиня материала пока никак не прокомментировала данную ситуацию.
В январе сообщалось, что 16-летняя китаянка сделала 100 пластических операций за три года и показала лицо. Чжоу Чуна (Zhou Chuna) в течение трех лет с помощью процедур изменяла свое лицо ради сходства с куклой. Склонность к операциям девушка объяснила природными несовершенствами лица и травлей одноклассников.
Видео дня. Где сейчас певица с мужским голосом из группы “Чи-Ли”
Последние новости
Началось заседание суда по делу Навального о клевете на ветерана Началось заседание суда по делу Навального о клевете на ветерана В Польше оценили шансы остановить завершение «Северного потока-2» В Польше оценили шансы остановить завершение «Северного потока-2» В США назвали преимущества российской вакцины «Спутник V» В США назвали преимущества российской вакцины «Спутник V»
Женский форум
Красота , Пластические операции
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Привычки, из-за которых портятся волосы
06:39
Привычки, из-за которых портятся волосы
Красота
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
02:41
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Звёзды
Почему Лолита не может иметь детей
03:19
Почему Лолита не может иметь детей
Звёзды
Что творит бытовая химия и от чего отказаться, чтобы не навредить себе
08:27
Что творит бытовая химия и от чего отказаться, чтобы не навредить себе
Дом и сад
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
02:54
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
Еда
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
03:06
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
Звёзды
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
03:28
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
Звёзды
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
10:41
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение