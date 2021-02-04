Настоящее лицо популярной блогерши разочаровало фанатов

Пользователи сети увидели настоящее лицо азиатской блогерши, которая стала популярной в интернете из-за внешности, и обвинили ее во лжи. Соответствующий материал публикует портал World of Buzz.

Речь идет о девушке из Китая по имени Си Хонг Ши (Xi Hong Shi). Ее страница в TikTok насчитывает больше 800 тысяч подписчиков. Героиня материала регулярно показывала свое лицо крупным планом, демонстрируя различные образы и макияж. По информации издания, в комментариях под роликами ее называли «красоткой» и «идеалом». Однако в начале февраля бывшие друзья блогерши разоблачили ее, показав подписчикам снимки, на которых та запечатлена без обильной ретуши.

Выяснилось, что лицо Си Хонг Ши на самом деле округлое, а телосложение более крупное. При этом на некоторых кадрах виднелся второй подбородок девушки. Позже выяснилось, что она также лгала о возрасте: по словам знакомых блогерши, она родилась в 1996 году и в этом году ей исполнится 25 лет. Сама же девушка утверждала, что родилась в 1999 году.

Кроме того, информацию о реальной внешности жительницы Китая подтвердил ее бывший молодой человек. Он объяснил, что когда они впервые познакомились в интернете, она сказала ему, что ее рост 165 сантиметров, а вес составляет около 40 килограммов. Когда парень встретился с ней лично, он увидел, что Си Хонг Ши была ниже ростом и весила больше 50 килограммов.

Героиня материала пока никак не прокомментировала данную ситуацию.