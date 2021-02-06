Клещи и бактерии: почему нельзя никому давать свою тушь для ресниц 

Казалось бы, что такого в том, чтобы одолжить подружке тушь перед вечеринкой. Разве жалко? Однако нормальной реакцией на подобную просьбу будет отказ. Оказывается, делиться косметикой для глаз или самой брать чью-то чужую может быть опасно. "Рамблер" рассказывает, почему.
Любая косметика — это индивидуальные средства. Мало кому захочется накраситься тушью-тестером или помадой, выставленной как образец в магазине. Можно возразить: одно дело тысячи незнакомцев, другое — близкая подруга. Но на самом деле нет.
Через тушь можно легко подцепить целый набор инфекций. Реакция организма на бактерии и вирусы с чужих ресниц непредсказуема: аллергия, воспаление глаз или высыпания на лице, — у всех по-разному. Некоторые еще любят разбавлять засохшую тушь слюной, что делать нельзя, так как через нее может передаваться вирус герпеса. Поэтому перед тем, как брать чужую тушь, лучше подумать.
Но это еще не все. На ресницах могут жить клещи Demodex, два вида: folliculorum и brevis. Они микроскопические, поэтому невооруженным глазом их не видно. Ресничные клещи, или как их еще называют железницы, живут в волосяных фолликулах или около них и питаются омертвевшими клетками кожи. Их наличие может никак не отразиться на состоянии человека до тех пор, пока у него не снизиться иммунитет. Например, от стресса или проблем с ЖКТ. Из-за клешей глаза чешутся, краснеют и отекают, а избавиться от железниц очень сложно. При этом они есть у 29% людей до 25 лет, у 53% в возрасте от 26 до 50 лет и у 67% тех, кому от 51 года до 90 лет.