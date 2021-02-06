Клещи и бактерии: почему нельзя никому давать свою тушь для ресниц 

Казалось бы, что такого в том, чтобы одолжить подружке тушь перед вечеринкой. Разве жалко? Однако нормальной реакцией на подобную просьбу будет отказ. Оказывается, делиться косметикой для глаз или самой брать чью-то чужую может быть опасно. "Рамблер" рассказывает, почему.

Любая косметика — это индивидуальные средства. Мало кому захочется накраситься тушью-тестером или помадой, выставленной как образец в магазине. Можно возразить: одно дело тысячи незнакомцев, другое — близкая подруга. Но на самом деле нет.

Через тушь можно легко подцепить целый набор инфекций. Реакция организма на бактерии и вирусы с чужих ресниц непредсказуема: аллергия, воспаление глаз или высыпания на лице, — у всех по-разному. Некоторые еще любят разбавлять засохшую тушь слюной, что делать нельзя, так как через нее может передаваться вирус герпеса. Поэтому перед тем, как брать чужую тушь, лучше подумать.