Что делать, чтобы глаза не выдали ваш возраст

Ботокс давно считают «золотым стандартом» во всём, что касается борьбы с морщинами. Многие девушки прибегают к «уколам красоты» в проблемные зоны едва ли не с 20 лет. Всё для того, чтобы «заморозить» мимику и избежать раннего старения кожи. Но косметические процедуры недешевы и имеют противопоказания, поэтому лучше задуматься о поиске альтернативы. Например, заменить инъекции тренировкой мышц лица — йогой. Она не менее эффективна, чем массаж или акупрессура.

Что такое фейс-йога

Как становится ясно из названия, йога является разновидностью тренировки для вашего лица. Это относительно новое направление в домашней борьбе с признаками возрастных изменений кожи лица. Таких, как отечность, поплывший овал, заломы и носогубные складки. Фейс-йога позволяет сохранить тонус и упругость кожи, которые закономерно снижаются с возрастом. Программа состоит из простых упражнений, нацеленных на напряжение и расслабление лицевых мышц. Сегодня преподавателей по фейс-йоге можно найти в любой стране мира, но создателем методики считается жительница Японии Фумико Такацу.

Фумико Такацу

15 лет назад 36-летняя девушка попала в автомобильную катастрофу, едва уцелев. Когда её выписали из больницы, оказалось, что лицо и тело Такацу изувечены. После травм черты её лица стали ассиметричными. Фумико испытывала из-за этого серьёзные психологические проблемы. Она начала осваивать йогу, чтобы стать спокойнее и восстановиться после травм. Заметив первые положительные изменения, она задумалась о том, можно ли применить технику йоги для лица. Фумико адаптировала её, избавилась от морщин и диспропорции. Ну а потом она заметила, что бонусом получила гладкую кожу без морщин.

Как работает йога для лица

То, каким образом стареет человек, лишь частично определяется его наследственностью (вопреки мифам о «хорошей генетике»). Чем старше вы становитесь, тем больше истончается жировая прослойка на разных участках лица. Поэтому пластические хирурги не рекомендуют удалять комки Биша в юном возрасте. Ближе к 30 годам начинается уменьшение объёмов лица — и выраженные скулы могут появиться даже у девушек, которые прежде жаловались на пухлые щеки.

Итак, старение начинается с потери объёма из-за уменьшения количества жировых клеток. Позже к нему присоединяется снижение выработки коллагена и эластина в глубоких слоях кожи. Мышцы лица постепенно деформируются: может даже возникнуть их атрофия и некоторые участки лица попросту провиснут. И тут на помощь приходит фейс-йога.

Во время выполнения упражнений происходит тренировка лицевых мышц и ускорение кровообращения. Ткани быстрее насыщаются кислородом и активно регенерируются, избавляясь от токсинов и омертвевших клеток. Фейс-йога мягко прорабатывает мышечный каркас лица, повышая его пластичность. Она не делает черты лица грубоватыми — это прерогатива фейсбилдинга.

Какими преимуществами обладает фейс-йога

Самая впечатляющая из способностей йоги для лица — омоложение. Улучшается структура лица и его скульптурность, возвращаются утраченные объёмы. Кожа становится гладкой и буквально начинает сиять. Крайне важно, что фейс-йога не хуже ботокса помогает обрести контроль над эмоциями. Когда вы хмуритесь или щуритесь, то напрягаются определённые мышцы лица. Со временем на участках, где это происходит регулярно, формируются заломы и морщины. Ботокс нарушает двигательную активность мышц и нарушает привычную мимику. Фейс-йога способствует их расслаблению, но не заставляет окружающих думать, что вы не умеете улыбаться. Глаза распахиваются, приподнимаются уголки губ и кожа становится плотной — регулярные занятия помогут выглядеть свежее и моложе.