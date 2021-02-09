Тренды пластической хирургии, о которых лучше забыть навсегда 

Идеалы красоты постоянно меняются: только мы перестали мечтать о ягодицах, как у Ким Кардашьян , как появилась Белла Хадид со своими точеными скулами и лисьими глазами. Почему не стоит гнаться за трендами? Какие операции лучше оставить в прошлом навсегда?

Отари Гогиберидзе Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты»

В пластической хирургии, как и в любой другой сфере, есть свои тренды. Сегодня в моде одни силуэты и линии, а через год — уже совсем другие. Но в отличие от моды или косметологии, результаты пластики очень сложно вернуть назад или поменять через год, как гардероб или прическу. Пациентки всегда приносят на консультации фотографии тех, на кого они хотят быть похожи. Раньше это были вырванные из журналов странички с модными съемками, сейчас — посты и сториз звезд Instagram. Добросовестные хирурги не идут на поводу у пациенток и всегда руководствуются соображениями пропорциональности и натуральности.

Антитренд 1. Удаление комков Биша

В конце 1990-х оно было очень популярно. Модой на впалые щеки и выраженные скулы мы обязаны топ-моделям того времени, особенно Кейт Мосс с ее стилем «героиновый шик». В нулевых об этой операции пациентки как-то позабыли, но в последние 5 лет снова часто просят ее провести. Виноваты снова модели — Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие иконы нового времени. Но за прошедшее время хирурги провели исследование последствий удаления комков Биша и пришли к выводу, что не такая это и хорошая операция. В молодости точеные скулы эффектны, но с возрастом лицо без комков становится осунувшимся, уставшим, изможденным, пациентка выглядит значительно старше своих лет. На месте комков Биша образуются пустоты, которые невозможно восполнить, и щеки «проваливаются» в них. Также в этих местах чаще развиваются ярко выраженные морщины из-за нарушения питания подкожно-жировой клетчатки после операции.

Антитренд 2. Эндопротезирование ягодиц имплантатами

Эта методика в целом рабочая и популярная, но имеет ряд нюансов. Во-первых, реабилитационный период после установки имплантатов достаточно длинный. Месяц пациентке нельзя сидеть, в течение трех месяцев придется избегать любых нагрузок и только через полгода можно будет вернуться в нормальный ритм жизни. Во-вторых, при резком похудении или активных занятиях спортом подкожно-жировая клетчатка истончается, и имплантат может стать заметен. Сейчас чаще всего увеличивают объем и корректируют форму ягодиц липофилингом. Эта методика позволяет создать красивый и, главное, естественный силуэт с быстрой реабилитацией и минимальными рисками.

Антитренд 3. Пластика губ по методике булхорн

Прошло время популярной в нулевых методики. Чтобы приподнять верхнюю губу и сделать ее более припухлой, как бы слегка вывернутой наружу, делаются разрезы под носом и по красной кайме губы, убирается излишек кожи, подшиваются мышцы. От этой операции всегда остаются заметные, яркие рубцы, которые сложно замаскировать. Сейчас и у хирургов, и у пациентов, к счастью, сформировалось понимание, что это не лучшая методика коррекции формы губ. Кроме того, ушла мода на «беби-фейс» — детское, слегка удивленное выражение лица. Мне кажется, такое лицо у взрослой девушки выглядит как минимум странно.

Полина Михайлова Генеральный директор клиники инъекционной косметологии Different Lab

Антитренд 4. «Лисий взгляд»

Обладательница самой идеальной внешности в мире по версии 2019 года топ-модель Белла Хадид ввела моду на раскосые хитрые глаза с небольшим пленительным прищуром. Чтобы скопировать модный разрез глаз, косметологи стали натягивать внешний угол брови и верхнее веко вверх и в сторону с помощью нитевого лифтинга.

Суть манипуляции заключается в том, что внешний уголок глаза и брови приподнимается и «подшивается» специальными нитями чуть выше своего нормального расположения. Результат от такой процедуры крайне неестественный, как будто замороженный взгляд, и образовывается складка за бровью в месте, где проходит нить. Но основной результат заключается даже не в этом, а в потере от 15 тысяч рублей.

Эффект сходит на нет буквально через несколько недель, потому что при таком виде лифтинга нет никакой возможности правильно закрепить нить. А так как человек моргает до 30 000 раз в день, никакие нити не смогут выдержать этой нагрузки и поэтому кончик брови очень скоро снова будет смотреть вниз. Часто после коррекции (даже через 1-2 месяца) визуально остается след от процедуры: нити «контурируют». Причина в недостаточном объеме мягких тканей в височной зоне: держаться и «прятаться» нитям там просто негде. Если вы все-таки настроены на такую коррекцию лица, то придется прибегнуть к более инвазивным методам из области пластической хирургии: эндоскопический лифтинг лба или блефаропластика

Евгений Балинер Пластический хирург, член РОПРЭХ, ISAPS, эксперт Sebbin

Антитренд 5. Большая и очень большая грудь

Тренд сегодняшнего дня — естественность и натуральность форм. Еще не так давно девушки гнались за третьим и четвертым размерами груди, но сейчас все более актуальными становятся соразмерность и гармоничные пропорции. Если раньше импланты для увеличения груди были круглой формы, то теперь в моде каплевидная (анатомическая). Грудь с эндопротезами такой формы визуально ничем не отличается от груди без имплантов.

Антитренд 6. Классическая липосакция

Липосакция относится к сложным оперативным вмешательствам, после которых необходимо длительное восстановление. Однако сегодня для большинства пациентов эту процедуру можно заменить на менее опасную и травматичную. Добиться результатов помогает радиочастотная липосакция на аппарате Body Tite. Процедура помогает расщепить жир и вывести его из организма, подтянуть кожу, избавиться от проблемных зон в области живота, бедер, ягодиц, боков, коленей, верхней части рук и даже второго подбородка. В отличие от сложных хирургических вмешательств, после проведения радиочастотной липосакции не остается ни рубцов, ни шрамов, а период реабилитации занимает максимум 1-2 дня.

Антон Захаров Ведущий пластический хирург Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице