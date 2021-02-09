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Эксперт раскрыл дешевый способ улучшить качество волос в домашних условиях 

Lenta.ru 5 часов назад
Эксперт посоветовал соду для улучшения внешнего вида волос
Фото: @ozzierizzo
Парикмахер и владелец салона красоты в Лондоне раскрыл дешевый способ улучшить качество волос в домашних условиях. Материал появился на сайте The Sun.
Британец Оззи Риццо (Ozzie Rizzo) порекомендовал читателям использовать пищевую соду для ухода за волосами. По его словам, она выводит токсины из кожи головы, что придает блеск и мягкость волосам. Кроме того, средство устраняет неприятный запах и помогает избавиться от перхоти.
Как сообщает издание, эксперт советует использовать соду в качестве шампуня. Отмечается, что при контакте с водой порошок превращает кожное сало в мыло, удаляя тем самым грязь и остатки других уходовых средств с кожи головы. Помимо этого, сода работает как скраб из-за абразивной текстуры.
«Пользуйтесь содой разово или еженедельно, если потребуется, но не чаще. Она может привести к сухости при частом применении», — заключил парикмахер. При этом, по словам Риццо, людям с сухой или чувствительной кожей, а также страдающим экземой или псориазом, следует пользоваться содой осторожно.
Ранее в феврале эксперты рассказали о действенном способе достижения густых волос. Согласно материалу, питание является ключевым фактором в поддержании здоровых и блестящих волос как у женщин, так и у мужчин. В рацион необходимо добавлять зелень, нежирный белок, витамины А и Е, витамины группы В, а также фолиевую кислоту и кальций.
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