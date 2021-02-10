Липосакция и тредлифтинг: эксперты назвали тренды пластической хирургии

Эксперты из сферы косметологических услуг перечислили самые странные тренды в пластической хирургии. Соответствующий материал публикует Daily Star

Отмечается, что во время пандемии коронавируса резко вырос спрос на операции по изменению внешности. Из-за увеличения количества видеовстреч и звонков среди людей, работающих из дома, появился термин Lockdown Face.

Директор британской косметологической клиники Save Face Эштон Коллинз (Ashton Collins) заявил, что в марте 2020 года, когда был наиболее строгий режим самоизоляции, посещаемость сайта медучреждения увеличилась на 40 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

«Нас завалили вопросами, в которых говорилось: "я заметил, что у меня ужасные морщины на переносице", "мои губы нуждаются в исправлении" или "у меня кривой нос"», — добавил он.

Специалист из клиники аномальных заболеваний (Abnormal Clinic) Кагла Дирлик (Cagla Dirlik) назвала самые странные хирургические процедуры, за которыми обращались клиенты. Она объяснила, что многие выбирают нехирургическое лечение: например, наполнители и филлеры.

В число самых востребованных операций, по ее словам, входят изменение формы тела, в частности, липосакция и коррекция живота и области спины, и подтяжка губ, которая уменьшает пространство между носом и верхней губой с целью придать ей объем.

У женщин также пользуются спросом «золотые» и «французские» нити — разновидность тредлифтинга, при котором под кожу внедряются временные швы или нити, чтобы заполнить свободные участки и сделать подтяжку лица. «Тредлифтинг — популярная процедура, потому что она легкая. Это занимает около 30 минут и может быть выполнено под местной анестезией».

Эксперт рассказала также о лифтинг-процедуре, которая называется «паутина». Она заключается во внедрении полидиоксоновых переплетенных нитей под кожу с помощью тонких игл. Это стимулирует выработку коллагена в организме и вдвойне эффективно подтягивает проблемные области.