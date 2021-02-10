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Эксперты назвали самые странные тренды в пластической хирургии 

Lenta.ru 5 часов назад
Липосакция и тредлифтинг: эксперты назвали тренды пластической хирургии
Фото: Unsplash
Эксперты из сферы косметологических услуг перечислили самые странные тренды в пластической хирургии. Соответствующий материал публикует Daily Star.
Отмечается, что во время пандемии коронавируса резко вырос спрос на операции по изменению внешности. Из-за увеличения количества видеовстреч и звонков среди людей, работающих из дома, появился термин Lockdown Face.
Директор британской косметологической клиники Save Face Эштон Коллинз (Ashton Collins) заявил, что в марте 2020 года, когда был наиболее строгий режим самоизоляции, посещаемость сайта медучреждения увеличилась на 40 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

«Нас завалили вопросами, в которых говорилось: "я заметил, что у меня ужасные морщины на переносице", "мои губы нуждаются в исправлении" или "у меня кривой нос"», — добавил он.

Специалист из клиники аномальных заболеваний (Abnormal Clinic) Кагла Дирлик (Cagla Dirlik) назвала самые странные хирургические процедуры, за которыми обращались клиенты. Она объяснила, что многие выбирают нехирургическое лечение: например, наполнители и филлеры.
В число самых востребованных операций, по ее словам, входят изменение формы тела, в частности, липосакция и коррекция живота и области спины, и подтяжка губ, которая уменьшает пространство между носом и верхней губой с целью придать ей объем.
У женщин также пользуются спросом «золотые» и «французские» нити — разновидность тредлифтинга, при котором под кожу внедряются временные швы или нити, чтобы заполнить свободные участки и сделать подтяжку лица. «Тредлифтинг — популярная процедура, потому что она легкая. Это занимает около 30 минут и может быть выполнено под местной анестезией».
Эксперт рассказала также о лифтинг-процедуре, которая называется «паутина». Она заключается во внедрении полидиоксоновых переплетенных нитей под кожу с помощью тонких игл. Это стимулирует выработку коллагена в организме и вдвойне эффективно подтягивает проблемные области.
В июне 2020 года пластический хирург Дмитрий Эленшлегер заявил, что россияне массово обратились за пластическими операциями после снятия ограничений: «Женщины чаще всего задумываются о новой груди и ягодицах, некоторые получают такие операции в подарок от своих кавалеров. У мужчин сейчас пользуются популярностью операции по коррекции формы носа и ушей. Пригляделись к себе внимательнее, сидя дома, и, видимо, решили улучшить эстетический вид».
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Красота , Газета Daily Star
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