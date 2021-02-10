Электрическая щетка: польза или маркетинговый ход 

Те, кому не безразлично состояние зубов, постоянно интересуются новинками в сфере гигиены. Электрической зубной щеткой уже никого не удивишь, но всем так ли она полезна, как о ней говорят. В этом попробовал разобраться «Рамблер».

Плюсы электрической зубной щетки

Производительность. Электрическая щетка лучше удаляет налет, может воздействовать и на твердые отложения. Щетинки чистящей головки звуковых электрических щеток совершают 18-30 тысяч колебаний в минуту. Это несравнимо больше, чем при использовании обычной мануальной щетки. Генератор ультразвуковой щетки развивает частоту колебания до 100 миллионов в минуту. Но принцип чистки у этих щеток абсолютно разный. Звуковые щетки воздействуют на поверхность зуба механически, щетинки совершают выметающие движения и таким образом удаляется налет. В ультразвуковых щетках генерируется высокочастотная волна, которая передается на ткани зуба и налет. Из-за различия их структуры волна поглощается по-разному, что приводит к отслоению налета от поверхности зуба.

Очищает труднодоступные участки. Щетинки сменных головок электрических зубных щеток способны проникать в те участки полости рта, в которые не может щетина мануальной щетки. Таким образом, электрическая щетка более качественно справляется со своей основной задачей.

Возможность использования специализированных насадок. Современные производители выпускают целый ряд сменных головок, которые можно использовать для специальных задач — отбеливание, очищение ортодонтических конструкций и прочее.

Минусы электрической зубной щетки

Стоимость. Электрические щетки — сложный электротехнический прибор, в котором используются высококачественные материалы, поэтому стоимость ее гораздо выше, чем у обычной щетки. Если, конечно, она не сделана из чистого золота, как у Мика Джаггера

Габариты. Любая электрическая щетка гораздо тяжелее и массивнее своего мануального прародителя. Ее сложнее перевозить в багаже, она требует более внимательного отношения к условиям хранения и транспортировки.

Зависимость от электропитания. Аккумулятор щетки необходимо периодически подзаряжать. Емкость аккумуляторной батареи различных моделей отличаются, что сказывается на времени работы щетки. При покупке необходимо обратить внимание на технические характеристики модели. Некоторые щетки работают от обычных пальчиковых батареек, которые требуют периодической замены при выработке своего ресурса.

Выработка навыков. Безопасное использование электрических щеток требует выполнения некоторых правил. Не следует совершать дополнительных горизонтальных движений. При чистке нельзя чрезмерно надавливать на зубы, так как существует риск повредить эмаль и даже расшатать зуб. Время контакта чистящей головки и зуба не должно превышать одной секунды.

Противопоказания. Прежде всего, запрещено использовать все виды электрических щеток при различных воспалениях десен и в послеоперационный период. У звуковых щеток противопоказаний немного. Не рекомендуется чистка электрическими щетками при наличии зубного камня — существует риск развития заболеваний десен (пародонтит, гингивит). Список противопоказаний для ультразвуковых щеток шире. Запрещено их использовать женщинам во время беременности, людям, имеющим кардиостимуляторы. Противопоказаны ультразвуковые щетки, если в полости рта имеются разрушенные или не вылеченные зубы, коронки и пломбы. Ультразвуковые колебания могут привести к отслоению пломб и дальнейшему разрушению зуба.

Итак, взвесив все «за» и «против» несложно сделать вывод. Если у вы хотите сохранить зубы здоровыми и крепкими, то электрическая зубная щетка станет незаменимым помощником в этом.