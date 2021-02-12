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Блогерша из Петербурга в «порыве эмоций» расчленила питомца 

Lenta.ru 1 час назад
Блогерша из Петербурга в «порыве эмоций» расчленила питомца
Фото: Lenta.ru
21-летняя блогерша из Санкт-Петербурга расчленила хомяка и разместила фотографии тела питомца в своем Telegram-канале. Об этом сообщает Znak.com.
Столкнувшись с критикой после обнародования снимков мертвого хомяка, девушка опубликовала пост, в котором объяснила произошедшее с животным. Блогерша написала, что грызун сильно болел и что из-за этого она «рыдала ночами». Она также сообщила, что убила хомяка «в порыве эмоций».
Кроме того, девушка рассказала, что дважды проходила лечение в психиатрической клинике, и заявила, что прокуратура начала проверку в ее отношении. В прокуратуре Петербурга не ответили на звонки Znak.com.
Ранее сообщалось, что американскую блогершу Бриттани Джонсон арестовали по подозрению в жестоком обращении с домашним животным — шестимесячным джек-рассел-терьером по кличке Макс. Девушка издевалась над щенком, чтобы привлечь больше подписчиков.
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