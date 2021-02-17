Модель раскрыла причину отказа от мытья головы 

Модель из Австралии раскрыла причину, по которой она отказалась от мытья головы. Соответствующий пост появился в ее Instagram -сторис.

По словам Ванессы Сьерры (Vanessa Sierra), она никогда не моет волосы в домашних условиях. Девушка проводит эту процедуру только в салонах красоты, и после мытья сразу делает профессиональную укладку. Модель добавила, что не мыла голову даже во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, и ждала, пока откроются салоны.

Сьерра объяснила, что после мытья в домашних условиях ее волосы начинают завиваться, и она не может их расчесать или уложить.

«Мне пишут, что я не похожа на себя, а волосы выглядят как после химической завивки. Ну, по крайней мере, теперь вы понимаете, почему я не мою голову», — сказала австралийка в ролике, в котором запечатлела свою прическу.

В декабре 2020 года студентка воспользовалась новым шампунем и навсегда оглохла. После мытья головы у 21-летней Лорин Шютте несколько месяцев болели уши, однако врачи игнорировали ее жалобы.

«На протяжении всех моих визитов врачам было все равно. Никто из них не был заинтересован в том, чтобы оказать мне помощь», — поделилась девушка. В конце концов, по ее словам, один из специалистов предположил, что причиной проблемы является неправильно подобранный шампунь.