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Дарья Повереннова рассказала, как познакомилась с мужем-миллионером 

Passion.ru 22 часа назад
Дарья Повереннова рассказала, как познакомилась с мужем-миллионером
Фото: Passion.ru
Актриса поделилась историей первой встречи с супругом.
Дарья Повереннова Instagram / @dpoverennova
Дарья Повереннова с супругом Instagram / @dpoverennova
Дарья Повереннова Instagram / @dpoverennova
Дарья Повереннова Instagram / @dpoverennova
Дарья Повереннова Instagram / @dpoverennova
Дарья Повереннова Instagram / @dpoverennova
Дарья Повереннова Instagram / @dpoverennova
Дарья Повереннова Instagram / @dpoverennova
Дарья Повереннова Instagram / @dpoverennova
Дарья Повереннова Instagram / @dpoverennova
Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера
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День святого Валентина стал особенным для актрисы Дарьи Поверенновой. Звезда вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова. Избранник звезды построил не только карьеру предпринимателя, но и был заместителем мэра Москвы. Сейчас Шаронов входит в группу совета директоров нескольких крупных российских компаний.
По словам Поверенновой, они с возлюбленным шли к замужеству почти 8 лет. Актриса рассказала, что они познакомились летом 2013 года, когда предприниматель уже был вдовцом.
Первая встреча супругов прошла в Театре имени Маяковского, где Дарья играла в спектакле «Любовь глазами сыщика», а бизнесмен пришел на постановку вместе с ее друзьями.
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«Андрей тогда пришел с букетом белоснежных гладиолусов такой красоты, каких я в жизни не видела! Ну а дальше — совместные посиделки дома, разговоры до утра, смех, шампанское, шутки, песни под гитару…» — делится Повереннова.
Напомним, что ранее Дарья Повереннова честно рассказала, как сохраняет молодость, но столкнулась неоднозначной реакцией.
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Фото:Instagram / @dpoverennova
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Красота , Дарья Повереннова , Андрей Шаронов
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