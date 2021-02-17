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Девушка раскрыла оптимальную частоту мытья головы для быстрого роста волос 

Lenta.ru 15 часов назад
Раскрыта оптимальная частота мытья головы для быстрого роста волос
Фото: Lenta.ru
Девушка, которой удалось отрастить волосы до уровня талии, раскрыла оптимальную частоту мытья головы для достижения такого результата. На ставшие вирусным в TikTok видео обратили внимание в The Sun.
Журналистка Алекса Серовик (Alexa Serowik), на которую в соцсети подписаны 154 тысячи человек, заявила, что моет голову два раза в неделю.

«Вам нужно приучить к этому ваши волосы. Это очень важно для роста — они привыкнут к такой частоте и начнут вырабатывать меньше жира»,

— объясняет автор ролика.
Кроме того, во время процедуры девушка порекомендовала использовать специальный массажер для кожи головы, который стимулирует прилив крови к луковицам волос и таким образом ускоряет их рост.
Публикация Серовик набрала 14,6 тысячи просмотров.
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