Раскрыта оптимальная частота мытья головы для быстрого роста волос

Девушка, которой удалось отрастить волосы до уровня талии, раскрыла оптимальную частоту мытья головы для достижения такого результата. На ставшие вирусным в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

Журналистка Алекса Серовик (Alexa Serowik), на которую в соцсети подписаны 154 тысячи человек, заявила, что моет голову два раза в неделю.

«Вам нужно приучить к этому ваши волосы. Это очень важно для роста — они привыкнут к такой частоте и начнут вырабатывать меньше жира»,

— объясняет автор ролика.

Кроме того, во время процедуры девушка порекомендовала использовать специальный массажер для кожи головы, который стимулирует прилив крови к луковицам волос и таким образом ускоряет их рост.

Публикация Серовик набрала 14,6 тысячи просмотров.