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Слишком красивая женщина-водитель автобуса отказалась менять работу 

Lenta.ru 9 часов назад
Слишком красивая женщина-водитель автобуса отказалась менять работу
Фото: @jodieleighthebusdriver_
Жительница английского графства Эссекс заявила, что не хочет менять работу, несмотря на то, что многие люди говорят ей, что она слишком красива для профессии водителя автобуса. Об этом сообщает издание The Mirror.
24-летняя женщина-водитель автобуса Джоди Ли Фокс (Jodie Leigh Fox) поклялась бороться со стереотипами на своем роде деятельности. В своем аккаунте TikTok она рассказывает о пассажирах, которых встречает на работе.
Англичанка рассказала, что раньше работала сиделкой. Но затем увидела объявление о наборе водителей автобусов и решила попробовать себя в этой профессии, так как ей всегда хотелось ездить за рулем. Теперь пассажиры постоянно говорят ей, что она слишком красива для профессии своей мечты.
Фокс отметила, что мужчины делают комплименты ее внешности, а женщины хвалят маникюр и прическу.
Она подчеркнула, что, несмотря на повышенное внимание, хочет продолжать работать водителем автобуса, так как ей нравится этим заниматься.
Когда англичанка рассказала о своей профессии пользователям TikTok, они тоже были шокированы. «Когда я сообщила, что вожу автобус, люди сошли с ума», — отметила Фокс.
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