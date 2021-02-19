Слишком красивая женщина-водитель автобуса отказалась менять работу 

Жительница английского графства Эссекс заявила, что не хочет менять работу, несмотря на свою "чрезмерную красоту". Об этом сообщает издание The Mirror.

24-летняя водитель автобуса Джоди Ли Фокс поклялась бороться со стереотипами. В своем аккаунте TikTok она рассказывает о пассажирах, которых встречает на работе.

Англичанка рассказала, что раньше работала сиделкой, а потом увидела объявление и пошла работать за рулем. Теперь пассажиры постоянно говорят ей, что она слишком красива для этой профессии.

Фокс отметила, что мужчины делают комплименты ее внешности, а женщины хвалят маникюр и прическу.

Однако, несмотря на повышенное внимание, девушка продолжит работать водителем автобуса, так как ей нравится этим заниматься.