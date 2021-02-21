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«Не могу открыть глаза»: москвичка показала жуткий результат после популярной процедуры красоты 

Диана Товсепова 7 часов назад
«Не могу открыть глаза»: результат после популярной процедуры
Фото: https://www.instagram.com/novaya_luna/
Блогерша Алена Токарева показала в своем Instagram ужасающий эффект от популярной косметологической процедуры. Так, женщина опубликовала красное опухшее лицо, с заплывшими глазами и отекшими щеками. Многие посчитали, что лицо выглядит, как обожженное.
https://www.instagram.com/novaya_luna/
https://www.instagram.com/novaya_luna/
Женщина рассказала, что проснувшись очень долго не могла открыть глаза, но особо не паниковала, потому как ждет, что через несколько дней все пройдет. До процедуры Алена выглядела так:
https://www.instagram.com/novaya_luna/
Выяснилось, что женщина сделала лазерную шлифовку лица — глубокий пилинг, при котором косметолог лазером снимает верхний слой кожи. Процедура провоцирует усиленную выработку коллагена и эластина, и, как обещают специалисты, имеет выраженный омолаживающий эффект. При этом после шлифовки на лице сужаются поры, проходят рубцы, выравнивается цвет лица, кожа становится упругой и плотной.
https://www.instagram.com/novaya_luna/
Казалось бы, такой результат является последствием неправильной работы мастера или индивидуальной реакции на процедуру, однако косметологи объясняют, что это нормальный эффект от процедуры, а лицо "придет в норму" через несколько дней. Причем эффект от процедуры будет заметен через 1-2 месяца.
В комментариях многие россиянки написали, что передумали делать такую процедуру, потому как не готовы даже временно видеть таким свои лицо, а некоторые посчитали это "издевательством над собой".
При этом, женщины уже проводившие подобную процедцру признались, что нечто подобное происходило и с ними:

"Я делала. Выглядела как после пожара, но лицо так не отекало…"

"У меня было что-то похожее, но перетерпела, и эффект постепе6нно проявился…".

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