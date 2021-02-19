Неудачно нанесенный автозагар превратил женщину в египетскую мумию 

Начинающая блогерша не ожидала, что ее ноги и ногти приобретут грубый коричневый оттенок, напоминающий трупные пятна.

Как сообщает онлайн-издание The Sun , все мы знаем, что при нанесении автозагара нужно надевать перчатки, чтобы не окрасить ногти и тыльную сторону ладоней, но одна женщина, судя по всему, забыла другое золотое правило безопасной красоты, которым никогда не пренебрегают все любители бронзового оттенка кожи. Вместо того, чтобы надеть носки на ноги и смазать пальцы стоп вазелином или аккуратно нанести средство кисточкой, чтобы не затронуть ногти, она просто растерла его по стопам.

Когда женщина пошла смывать краску, к своему ужасу, обнаружила, что почти все ее ногти стали непривлекательного желто-коричневого оттенка, а пальцы остались в пятнах, напоминающих трупные. «Автозагар может сделать тебя такой», ¬¬— со смехом сообщила сестра «жертвы красоты». Бьюти-провал девушки собрал почти 2 миллиона просмотров. Люди искренне сочувствовали ее беде и в то же время не смогли удержаться от шуток: «Мумифицированные ноги прямо из гробниц Египта», «Я сначала подумал, это ноги трупа», «Я рыдаю». А некоторые предложили ей закрасить свою неудачу темным лаком для ногтей.