В России спрогнозировали рост цен на цветы к 8 марта

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. К 8 марта в России ожидается рост цен на цветы из-за сложностей с поставками. Об этом заявил президент Ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.

"Дефицит импортного цветка есть, поскольку проблемы на границе с Белоруссией, и импорт сейчас очень дорогой. Российские производители не в состоянии покрыть этот дефицит, что, соответственно, повлечет за собой увеличение цен. Основное повышение цен будет в понедельник", — заявил Ситников. По его словам, обычно к празднику цветы дорожают на 20%. Однако в этом году из-за трудностей с импортом стоимость может увеличиться еще на 15-20%.